MADRID. — El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado con dureza la estrategia de Vox de cara al debate parlamentario de este jueves en el Congreso de los Diputados. A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el ministro ha asegurado que la formación de ultraderecha busca montar “un numerito” durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lee tambien: Feijóo exige la dimisión de Sánchez por «incompetente o cómplice» tras el debate de la crisis de Ceuta en el Congreso

Según ha denunciado Bolaños, los diputados de Vox acudirían al hemiciclo “pertrechados con cartelitos para tener fotos y vídeos para redes”, priorizando el impacto en medios digitales sobre el debate político real.

El titular de Presidencia ha cargado contra la actitud del grupo parlamentario de Santiago Abascal, contrapagando su falta de propuestas con la gesticulación en el hemiciclo: “Soluciones de la ultraderecha, ninguna. Xenofobia, falta de humanidad y numeritos, todas”, ha sentenciado Bolaños en su publicación.

Lee tambien: Feijóo acusa al Gobierno de estar “más cerca de Marruecos que de España” por la crisis de Ceuta