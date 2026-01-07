El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado al hospital DF Star tras sufrir un traumatismo craneoencefálico leve luego de caer dentro de la celda donde cumple su condena.

Según informó la Policía Federal, la caída se produjo en la madrugada de este martes mientras Bolsonaro dormía y padecía un episodio de hipo persistente. La noticia fue inicialmente difundida por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien indicó en redes sociales que el ex mandatario “tuvo una crisis mientras dormía, se cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble”.

El médico personal de Bolsonaro, Claudio Birolini, confirmó que el ex mandatario sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, un cuadro que habitualmente no deja secuelas, pero que requiere seguimiento clínico durante 24 horas. La Policía Federal agregó que el ex presidente fue atendido tras la advertencia de un agente por un corte en su rostro y que, inicialmente, no se consideró necesario su traslado inmediato.

Este incidente ocurre apenas seis días después de que Bolsonaro regresara a prisión tras pasar nueve días hospitalizado por una cirugía de hernia inguinal bilateral y por un persistente cuadro de hipo, que requirió varios procedimientos médicos. La defensa del ex mandatario había solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) que le permitiera cumplir la condena en arresto domiciliario por motivos humanitarios, pero la solicitud fue rechazada.

Desde noviembre, Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses en la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia por su participación en el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, fallo que lo inhabilita para ocupar cargos públicos o presentarse a elecciones hasta 2060.