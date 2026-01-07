El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la instrucción judicial. Este miércoles, 7 de enero de 2026, sus abogados defensores, el exfiscal Carlos Bautista y Luis Chabaneix, han comunicado oficialmente al Tribunal Supremo su renuncia irrevocable a seguir representando al exdirigente socialista.

El motivo de la ruptura, según fuentes jurídicas, es estrictamente contractual: el impago de los honorarios por parte de Ábalos, lo que imposibilita la continuidad de la relación profesional.

Un revés judicial en el peor momento

Esta renuncia no es solo un problema logístico, sino un golpe estratégico a su defensa en un calendario judicial asfixiante:

• Sin abogado por segunda vez: Es la segunda ocasión en pocos meses que Ábalos se queda sin defensa. En octubre de 2025 ya prescindió de su primer letrado, José Aníbal Álvarez, por «diferencias irreconducibles».

• Prisión provisional: El exministro se encuentra actualmente en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre. El próximo 15 de enero, el Supremo debe revisar el recurso contra esta medida cautelar; una vista a la que Ábalos podría llegar sin un equipo legal de confianza.

• Prohibición de comparecer: Hoy mismo, el magistrado Leopoldo Puente ha denegado la petición de Ábalos de salir de prisión para declarar presencialmente este jueves ante la comisión de investigación del Senado.

El ahogo económico del exministro

La falta de pago a sus abogados coincide con el bloqueo de sus ingresos principales. El pasado 10 de diciembre, la Mesa del Congreso suspendió a Ábalos en sus funciones parlamentarias, lo que supuso la retirada de su sueldo como diputado del Grupo Mixto (unos 5.300 euros mensuales).

Esta semana, el propio Ábalos solicitó a la Cámara Baja que reconsidere esta suspensión salarial para poder afrontar sus gastos de defensa, alegando que su procesamiento aún no es firme. Sin embargo, por el momento, el exministro carece de liquidez para mantener un equipo legal de primer nivel.