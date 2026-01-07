El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando distintas vías para lograr la anexión de Groenlandia, entre ellas la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza militar, según confirmó este martes la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló en un comunicado que el mandatario considera la adquisición del territorio como una cuestión estratégica de primer orden. “El presidente ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que resulta vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, afirmó.

Leavitt explicó que Trump y su equipo están evaluando “varias opciones” para alcanzar este objetivo de política exterior. En ese contexto, subrayó que el uso del ejército estadounidense “es siempre una opción” disponible para el comandante en jefe.

Groenlandia es un territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca y posee una ubicación estratégica en el Ártico, una región de creciente interés geopolítico por sus recursos naturales y rutas marítimas.

Las declaraciones han generado preocupación en el ámbito internacional, al tratarse de un territorio perteneciente a un aliado histórico de Estados Unidos y por la mención explícita de una posible intervención militar.