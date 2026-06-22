Aviso previo al sorteo — Bonoloto

Hoy, lunes 22 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. En este momento todavía no se han publicado los números ganadores ni se dispone de la combinación oficial extraída. La información relativa al resultado será difundida en las fuentes oficiales una vez realizada la extracción programada.

Con posterioridad al sorteo se podrá comprobar, entre otros extremos, la combinación ganadora completa, el número complementario y el número de reintegro, así como la asignación de premios por categorías. Se recuerda que la determinación de las distintas categorías y la asignación de premios se efectuará conforme a las reglas establecidas por la entidad gestora del sorteo.

Combinación ganadora principal: seis números de la combinación oficial.

Número complementario: determinado en el acto del sorteo para la configuración de categorías secundarias.

Reintegro: número adicional que determina la devolución en la modalidad correspondiente.

Categorías de premio: se detallarán las categorías de primera a quinta y la modalidad de reintegro, con su correspondiente asignación de premios.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La Bonoloto se regula y administra por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se realiza la extracción de una combinación principal compuesta por seis números más la determinación de un complementario y un reintegro. Sobre la base de la combinación extraída se procederá a la clasificación de los boletos premiados en las diferentes categorías previstas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la modalidad de reintegro.

Las distintas modalidades de apuesta y la concreción de los premios serán aplicadas conforme a las normas oficiales vigentes. En su caso, los importes y la distribución de premios serán publicados por el organismo gestor y se entenderá que la validez de los boletos se verifica exclusivamente en los canales autorizados por dicho organismo.

Horario y seguimiento oficial

La extracción de la Bonoloto está programada para las 21:30 horas. La publicación oficial de los resultados y los detalles técnicos del sorteo serán ofrecidos por la entidad gestora. Para el seguimiento y la verificación oficiales se remite al portal del operador:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

La comprobación de los boletos podrá realizarse, una vez publicados los resultados oficiales, en los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), tales como la web oficial, la aplicación móvil del operador y los puntos de venta autorizados. Se indica que la validación definitiva de cualquier premio exigirá la presentación del boleto original y el cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos por el organismo gestor.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).