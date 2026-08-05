La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha publicado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos del miércoles 5 de agosto de 2026. La información que se recoge a continuación procede de los listados oficiales facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se ofrece con carácter informativo y administrativo.

Los datos corresponden a las extracciones realizadas en la jornada indicada y a las distintas modalidades gestionadas por la citada entidad para esa fecha. Los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE dentro de los plazos establecidos por la organización.

Super 11: 07, 16, 27, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 44, 46, 49, 52, 66, 69, 71, 74, 79, 82, 84 · Triplex: 226 · Cupón Diario: 30536 (Serie 018) · Mi día: 8 de enero de 1953 · Número de la suerte: 11 · Premio Cupón Diario: 500.000 € · Premios Super 11 y Triplex: Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Super 11

Se comunica la lista de números extraídos correspondientes al sorteo Super 11 de la jornada. El resultado indicado corresponde al Último sorteo del día (21:15). Los premios podrán comprobarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo para el cobro o canje de boletos será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se hace público el número resultante del Triplex de la ONCE: 226, adjudicado en el Último sorteo del día (21:15). Los titulares disponen del plazo de canje señalado y de los canales oficiales para verificar la validez del boleto.

Cupón Diario

El Cupón Diario con número 30536, serie 018, ha resultado premiado con 500.000 € en el sorteo de la fecha indicada. La comprobación deberá realizarse en puntos de venta autorizados o en JuegosONCE dentro del plazo de canje de tres meses.

Mi día de la ONCE

En la modalidad Mi día se registra la fecha 8 de enero de 1953 y el número de la suerte 11. Los requisitos para el cobro y la comprobación se ajustan a la normativa de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Combinación y números premiados

Se reiteran los números oficiales para la jornada: Super 11: 07, 16, 27, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 44, 46, 49, 52, 66, 69, 71, 74, 79, 82, 84; Triplex: 226; Cupón Diario: 30536 (Serie 018); Mi día: 8/01/1953, número de la suerte 11.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Las modalidades referidas responden a la regulación y reglas de juego publicadas por la ONCE. Las características de participación, las posibles combinaciones ganadoras y el coste de los boletos son fijados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se encuentran disponibles en sus especificaciones oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados dentro del plazo de noventa días naturales (equivalente a tres meses) desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales aplicables, así como los umbrales de exención, estarán determinados por la normativa tributaria y por los criterios establecidos por la Agencia Tributaria; cualquier impuesto aplicable será aplicado conforme a dicha normativa.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Estos sorteos forman parte de la oferta regular gestionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La ONCE, junto con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), constituye uno de los operadores autorizados para la gestión de juegos y sorteos en España. La periodicidad de cada modalidad está definida en la normativa de la propia organización.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse en la web oficial de la entidad o en puntos de venta autorizados: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para más información y comprobaciones, consulte la página oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).