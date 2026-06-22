La serie diaria de Antena 3 vive una semana decisiva en la que la posibilidad de la familia De la Reina de recuperar el poder empresarial coexiste con las sospechas de Gabriel sobre Begoña y el regreso de Nieves a la colonia.

La cuarta semana de junio se presenta crucial para el devenir de los protagonistas de ‘Sueños de libertad’. En los cinco nuevos episodios que Antena 3 emitirá de lunes a viernes a las 15:45 horas, la trama de la ficción de época experimentará un giro drástico debido a una muerte inesperada y muy relevante. Este suceso perturbará por completo las estrategias de los personajes principales para retomar el control del ámbito empresarial, justo en un momento en el que la familia De la Reina parecía encontrarse más cerca de alcanzar su ansiado objetivo.

La situación de Begoña, interpretada por Natalia Sánchez en el serial que protagoniza junto a Dani Tatay y Oriol Tarrasón, también sufrirá alteraciones notables. Gabriel comenzará a recelar de la actitud de su esposa al percatarse de la complicidad existente entre ella y Eduardo. Esta cercanía no pasará desapercibida en la colonia, ya que Beatriz no dudará en esparcir los rumores sobre este posible noviazgo entre los habitantes de la zona. Ante este escenario, Begoña intentará intervenir en el entorno de Beatriz y le propondrá que deje de trabajar en régimen de interna.

Por otro lado, la actividad empresarial centrará gran parte de la atención de la familia De la Reina, que se encuentra en una búsqueda desesperada de un comprador para La Industrial. En este contexto, Tasio se situará en el ojo del huracán. Gabriel intentará convencerle por todos los medios para que impida la venta de la empresa, lo que desencadenará una fuerte discusión entre Tasio y Brossard. Además, las acciones de Tasio motivarán que Fina y Claudia se unan para echarle un serio rapapolvo por su conducta.

Tensiones en la colonia y decisiones sentimentales

La convivencia en la colonia se complicará con el regreso de diversos personajes. Claudia manifestará abiertamente su descontento y no verá con buenos ojos que Paula haya regresado al lugar, un malestar que se incrementará tras verla en compañía de Tasio, lo que llevará a Claudia a arremeter firmemente contra ella. En contraposición a esta hostilidad, la colonia vivirá un momento de alegría con la vuelta de Nieves, un regreso a casa que será muy celebrado por los suyos a través de una comida de celebración.

En el plano sentimental y familiar, los conflictos internos marcarán el rumbo de las parejas. Valentina se mostrará profundamente sumida en sus propios pensamientos y reflexiones, una situación que la conducirá a tomar una difícil e importante decisión respecto a su relación con Andrés. Mientras tanto, Marta intentará estrechar lazos y buscar una conexión más fuerte con Fina, quien se encuentra visiblemente distraída en estas jornadas.

Finalmente, el pasado y las cuentas pendientes volverán a salir a la luz de la mano de los patriarcas de los Salazar. La familia buscará hacer justicia por su cuenta y centrará sus esfuerzos en vengarse de don Agustín. Al mismo tiempo, el correo traerá novedades para otros habitantes, ya que Tasio recibirá una carta remitida por Carmen durante el transcurso de estas cinco nuevas entregas.