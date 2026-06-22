El cocinero regresa al palacio de los Luján para reconciliarse con Vera y pedirle matrimonio, mientras que los futuros cónyuges deciden posponer su enlace hasta que el joven obtenga su título. La serie no se emitirá este lunes por el Mundial de Fútbol 2026.

La producción de época de Televisión Española continúa desarrollando sus principales tramas de cara a la última semana de junio. El palacio de los Luján experimenta una serie de giros determinantes con el regreso de Lope, cuya vuelta no solo busca restablecer la armonía con Vera, sino consolidar su relación mediante una propuesta formal de matrimonio. De forma paralela, la situación sentimental de Curro y Ángela sufre un cambio de rumbo temporal al acordar el aplazamiento de su boda, supeditando el enlace a la obtención del título por parte del joven de los Luján.

Los espectadores de la ficción histórica deberán esperar para conocer el desarrollo de estos acontecimientos, dado que la programación habitual de la cadena pública se verá alterada al inicio de la semana. Los nuevos episodios, que comprenden desde el capítulo 858 hasta el 861, comenzarán a emitirse tras una pausa obligada en la parrilla televisiva nacional.

Sin emisión al inicio de la semana por acontecimientos deportivos

El calendario de emisiones de ‘La Promesa’ para el periodo comprendido entre el 22 y el 26 de junio presenta una modificación relevante en su estructura habitual. El lunes 22 de junio, el serial diario no contará con su espacio habitual en la tarde de La 1, quedando suspendida su emisión. El motivo de este ajuste de programación se debe a la retransmisión de los encuentros del Mundial de Fútbol 2026, lo que desplaza temporalmente la emisión de la serie a las jornadas posteriores.

El regreso de Lope y la petición de mano a Vera

Una vez reanudada la emisión de la serie tras el parón deportivo, el foco de la trama se sitúa sobre Lope. El cocinero ha retornado a la estancia de los Luján con un propósito firme y las ideas muy claras respecto a su porvenir sentimental. El primer objetivo del joven tras su vuelta ha sido buscar una reconciliación definitiva con Vera, un paso previo a la resolución de su futuro común.

La determinación de Lope se ha materializado en un avance definitivo en la relación, al decidir dar el paso de solicitar formalmente matrimonio a la joven. Esta propuesta abre un nuevo escenario en el servicio del palacio, planteando la posibilidad de un próximo enlace matrimonial en el entorno de la serie, a expensas de la respuesta y la evolución de los acontecimientos entre ambos personajes.

Curro y Ángela aplazan su enlace matrimonial

En el plano de la nobleza, las decisiones respecto al futuro matrimonial toman un camino opuesto al de Lope y Vera. Curro y Ángela, cuya boda se perfilaba en el horizonte cercano de la producción, han tomado la determinación conjunta de retrasar la celebración del enlace.

El motivo que ha llevado a la pareja a posponer el compromiso responde a una cuestión de estatus y reconocimiento social. Ambos personajes han acordado de mutuo acuerdo que la boda no se llevará a cabo hasta que el joven reciba de manera oficial su título. Este condicionante estratégico posterga los planes de los futuros contrayentes, reconfigurando las prioridades de Curro de cara a los episodios que se desarrollarán del martes al viernes en los capítulos del 858 al 861.