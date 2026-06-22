La emisión de la serie de RTVE y Netflix se suspende este lunes debido a la retransmisión deportiva, retomando su cuarta temporada con el impacto de Luisa y Bárbara ante el secreto de Rosalía.

La programación de La 1 de Televisión Española sufrirá una modificación temporal al inicio de la semana. El lunes 22 de junio, la cadena pública retransmitirá un partido del Mundial de Fútbol 2026 a media tarde, una circunstancia que altera la difusión habitual de su oferta de ficción. Debido a esta cobertura deportiva, el único espacio diario que se mantendrá en la parrilla televisiva será el magacín ‘Directo al grano’, posponiéndose el capítulo 437 de ‘Valle Salvaje’ al martes 23 de junio en su horario habitual.

La producción de época, que continúa el desarrollo de su cuarta temporada tanto en RTVE como en la plataforma Netflix, retomará la narrativa con un fuerte componente de tensión dramática en la Casa Grande tras los últimos acontecimientos que han afectado a sus principales protagonistas.

Conmoción en la Casa Grande por el secreto de Rosalía

El devenir de las tramas se reactivará a partir del martes con las consecuencias directas del descubrimiento realizado por Luisa. Tras pillar a Rosalía amamantando a María, las explicaciones no tardan en sucederse para intentar contener la situación. Leonor decidirá salir al paso para justificar el hecho y expondrá la historia oficial: Rosalía perdió a su bebé durante el parto hace unos meses y, a raíz de dicho trauma, intentó quitarse la vida. Sin embargo, este relato no se corresponde con la verdadera realidad de lo sucedido.

Ante la gravedad del asunto, tanto Luisa como Bárbara se muestran profundamente conmocionadas por la revelación. Con el objetivo de proteger la estabilidad del entorno, ambas toman la determinación de jurar que guardarán estricto silencio sobre lo que han presenciado y escuchado, configurando un pacto que marcará el desarrollo del episodio.

El accidente de Manuela impide su regreso a Madrid

Por otra parte, la estabilidad física y emocional de otros habitantes de la Casa Grande se encuentra en una situación crítica. Braulio se verá obligado a socorrer a Manuela después de haberla empujado, de manera totalmente accidental, por las escaleras. Este incidente truncará de forma drástica las intenciones inmediatas de la joven.

La hija de don Hernando mantenía el firme deseo de abandonar la Casa Grande lo antes posible para alejarse definitivamente del entorno de Valle Salvaje. No obstante, las secuelas del golpe y su estado de salud actual le impedirán emprender el viaje de manera inmediata. A consecuencia de este percance, Manuela no podrá cumplir su objetivo de volver a Madrid, quedando retenida en la localidad debido a su incapacidad física para trasladarse.