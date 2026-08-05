Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el miércoles 5 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto y ONCE.
Bonoloto
02 · 11 · 15 · 28 · 37 · 40
Complementario: 16
Reintegro: 5
ONCE
Super 11
07, 16, 27, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 44, 46, 49, 52, 66, 69, 71, 74, 79, 82, 84 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
226 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
30536 — Serie 018 — 500.000 € — Reintegros 3 / 6
Mi día de la ONCE
8 de enero de 1953 · número de la suerte 11
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.