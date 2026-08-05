La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el miércoles, 5 de agosto de 2026. Los datos se ofrecen a partir del escrutinio facilitado por el organismo oficial y se publican en este medio con carácter informativo.

La comprobación de boletos y la gestión administrativa de premios se realizará conforme a la normativa vigente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora: 02, 11, 15, 28, 37, 40 — Complementario: 16 — Reintegro: 5

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

El escrutinio del sorteo determina las siguientes categorías de premio para la Bonoloto:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el dígito del reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto requiere la selección de 6 números comprendidos entre el 1 y el 49. Según la modalidad indicada por el operador, los sorteos se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por combinación. Se permite la realización de apuestas múltiples y combinadas, así como la participación mediante suscripciones y otras modalidades comercializadas por la entidad gestora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta el límite de 2.000 € por boleto; importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras o en las oficinas centrales designadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo de caducidad para ejercer el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sujetos a las retenciones e impuestos que determine la Agencia Tributaria; se recuerda la existencia del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y forma parte del conjunto de juegos oficiales del Estado. No debe confundirse con sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que se rigen por normativa y periodicidad propias.

Verificación oficial

La verificación definitiva de premios y datos corresponde exclusivamente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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