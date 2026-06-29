Se informa, con datos suministrados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado del sorteo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026, nueva edición del sorteo diario. Se comunica que la información que a continuación se reproduce se ha obtenido de la fuente oficial y se publica con carácter informativo.

Se recuerda que los comprobantes y los importes deberán verificarse en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje de los premios es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mi día: Número 4 de enero de 1933 · número de la suerte 06. | Super 11: 01, 03, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 43, 45, 47, 62, 64, 70, 71, 78, 80, 82 · Premio Último sorteo del día (21:15). | Triplex: 293 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se ofrece a continuación el detalle por producto conforme a los registros oficiales facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se aclara que los importes y las categorías se deberán comprobar en los canales oficiales.

Mi día de la ONCE

Combinación comunicada: Número 4 de enero de 1933 · número de la suerte 06 .

. Se indica que los premios correspondientes pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la web JuegosONCE.

Plazo de cobro: tres meses naturales desde la fecha del sorteo (2026-06-29).

Super 11

Números comunicados: 01, 03, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 43, 45, 47, 62, 64, 70, 71, 78, 80, 82 .

. Se especifica que fue premiado en el Último sorteo del día (21:15).

La comprobación de premios podrá realizarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE.

Triplex de la ONCE

Combinación comunicada: 293 .

. Se precisa que corresponde al Premio Último sorteo del día (21:15).

Los derechos de cobro estarán vigentes durante tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que cada producto de la ONCE tiene reglas específicas de participación y coste, establecidas y publicadas por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda la consulta de las condiciones particulares y de las modalidades de apuesta en la web oficial de JuegosONCE o en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios se cobrará conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la entidad gestora. El plazo para el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recuerda que las retenciones fiscales aplicables conforme a la normativa vigente serán practicadas cuando proceda, quedando exentos los importes que se encuentren por debajo del umbral exento determinado por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es la responsable de estos sorteos y de su gestión operativa, en el marco del sistema de juegos autorizado en España. Paralelamente, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es otra entidad institucion al con competencias en loterías estatales, sin perjuicio de la autonomía de la ONCE en sus productos.

Verificación oficial

Se exhorta a que la verificación final de los resultados se realice en la fuente oficial indicada. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

La única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recuerda que cualquier incidencia deberá ser tratada mediante los canales oficiales de la entidad.