Hoy, lunes 31 de agosto de 2026, se celebrará el sorteo de la Bonoloto organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que, en el momento de publicación de este aviso pre-sorteo, todavía no se disponen de los números ganadores. El procedimiento de extracción está programado para las 21:30 y los resultados serán publicados por la entidad responsable una vez concluido el acto público de asignación de bolas.

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Con posterioridad al sorteo podrá comprobarse la combinación ganadora compuesta por seis números, así como el número complementario y el número correspondiente al reintegro. Asimismo, serán determinables las categorías de premio establecidas para la Bonoloto, que abarcan desde la primera hasta la quinta categoría, además de la asignación de premios por reintegro. La publicación oficial de los datos se efectuará por la entidad emisora y por los canales autorizados indicados por la misma.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de la Bonoloto se basa en la extracción pública de boletos numéricos, por la cual se seleccionarán seis números válidos para la combinación principal. A continuación será extraído un número complementario que se utilizará para definir ciertas categorías de premio y, finalmente, será determinado el reintegro que permite la devolución íntegra de la apuesta en su caso.

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Combinación principal: seis números seleccionados en la extracción.

Complementario: número adicional que influye en la determinación de premios intermedios.

Reintegro: número que permite la devolución de la apuesta cuando coincide con el boletín.

Categorías de premio: se aplicarán las categorías de primera a quinta, además de la modalidad de reintegro.

Las normas de validación de apuestas y las tablas de premios serán aplicadas conforme a la regulación vigente por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), y las reclamaciones o verificaciones deberán ser tramitadas ante los canales oficiales previstos por la entidad.

Horario y seguimiento oficial

La extracción será realizada a las 21:30. Se indica que la información oficial relativa al desarrollo del sorteo y a los resultados será difundida por los canales institucionales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la consulta directa del resultado se podrá acceder al sitio oficial de la Bonoloto:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

Una vez concluidas las labores de extracción y verificación, serán publicadas las combinaciones premiadas, así como la asignación de los importes correspondientes a cada categoría. Se recuerda que cualquier comprobación adicional deberá ser contrastada con la documentación facilitada por los puntos de venta autorizados o por la propia Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).