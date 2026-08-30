La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos oficiales de la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el domingo 30 de agosto de 2026. La combinación ganadora y los elementos complementarios han sido comunicados por la entidad responsable del sorteo, cuya información se publica con carácter oficial. Los datos que se recogen a continuación se corresponden exclusivamente con lo publicado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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Combinación ganadora de la Bonoloto — domingo 30 de agosto de 2026

18, 21, 27, 30, 40, 46

Complementario: 13 · Reintegro: 2

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Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución de la apuesta según coincidencia del reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 49. Según la normativa comunicada, los sorteos se celebran en la periodicidad establecida por la entidad organizadora y, en la modalidad de apuesta sencilla, el coste indicado es de 1 euro por apuesta. Las modalidades de apuesta y las combinaciones múltiples se encuentran reguladas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y deben consultarse en los canales oficiales para su detallada descripción.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios de importe inferior o igual a 2.000 euros podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados; los importes superiores deberán ser tramitados en entidades colaboradoras indicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo de caducidad para la solicitud y cobro de los premios es de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se indica, asimismo, que se aplicarán las retenciones fiscales que correspondan de acuerdo con la normativa vigente y se recuerda el umbral exento Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros juegos de carácter público son administrados por entidades distintas, entre ellas la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), conforme a los marcos legales aplicables. La periodicidad y las condiciones de cada sorteo se encuentran fijadas por la normativa de la entidad organizadora.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)