Se informa que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) previsto para el lunes 31 de agosto de 2026 se celebra en la fecha indicada; no obstante, en este momento todavía no se dispone de los números ganadores. La extracción será realizada a lo largo del día y los resultados oficiales serán publicados por la entidad organizadora conforme a su procedimiento habitual de comunicación.

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Se recuerda que, una vez finalizada la extracción, podrá procederse a la comprobación de los distintos elementos que determinan la validez y el importe de los premios. En términos generales, se indicará la combinación ganadora y los datos complementarios asociados a cada modalidad de juego. Con carácter enunciativo y no limitativo, se señalará lo siguiente:

La numeración premiada de cinco cifras y la serie correspondiente, tal y como queda determinada por la extracción.

Los conceptos complementarios que, en su caso, sean aplicables a la modalidad de Cupón u otros juegos vinculados.

El reintegro o cualquier figura equivalente que pudiera establecerse conforme a la normativa interna de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados, incluida la identificación de la emisión o sorteo concreto a que corresponda cada resultado.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Será recordado que la mecánica básica del sorteo consiste en la determinación de un número de cinco cifras y su serie asociada, conforme a las bases y procedimientos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las modalidades que se encuentran activas en la jornada incluyen las extracciones diarias del Cupón y otros juegos vinculados, cuya operativa, condiciones de participación y modalidades de apuesta están reguladas por el operador.

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Se especifica que la atribución de premios y la clasificación de las apuestas se realizará atendiendo exclusivamente a la coincidencia entre la numeración y la serie extraídas y los códigos consignados en los soportes de juego expedidos por la entidad autorizada. Cualquier particularidad relativa a series, emisiones o modalidades será aclarada por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en los canales oficiales.

Horario y seguimiento oficial

La extracción será desarrollada a lo largo del día, y su seguimiento se realizará a través de los cauces oficiales habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se indica como referencia la página web institucional, donde se publicarán los resultados definitivos y la documentación esclarecedora relativa a la jornada de juego.

Enlace oficial de referencia: https://www.juegosonce.es/

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados, los premios deberán ser verificados conforme a las instrucciones y plazos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda que la comprobación de billetes, cupones o soportes equivalentes se realice contrastando número, serie y datos de la emisión con la información facilitada por el operador y en los puntos de atención autorizados.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).