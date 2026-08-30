Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado una nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al domingo 30 de agosto de 2026. La presente nota recoge la combinación extraída y la información administrativa y técnica vinculada al escrutinio y al cobro de los premios.

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La presente relación de resultados y las aclaraciones posteriores se remiten a las actas oficiales publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para cuestiones relativas a otros operadores con actividad en el ámbito estatal, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se recomienda consultar las fuentes oficiales correspondientes.

Combinación ganadora: 18, 21, 27, 30, 40, 46

Complementario: 13 — Reintegro: 2

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Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la correspondencia entre aciertos y categorías conforme a las normas del juego. Las categorías reconocidas en la Bonoloto son las siguientes:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 49. Se recuerda que, en la presente información, se indica que los sorteos se celebran de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro, según las condiciones operativas vigentes. Las modalidades de apuesta incluyen sistemas y múltiples, cuya contratación se realiza en los canales autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados en los puntos de venta autorizados por importe de hasta 2.000 euros; los importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras habilitadas por el operador. El plazo de caducidad para la presentación y cobro de los boletos premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se indica que se aplicará la normativa fiscal vigente, con retenciones a partir del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y la explotación comercial de la Bonoloto son atribuidas a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que regula la periodicidad y las bases del juego. En el ámbito nacional existen otros operadores con funciones específicas, entre ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), con productos y regulaciones diferenciadas.

Verificación oficial

Para la verificación oficial de los resultados se remite a la consulta de las actas publicadas por el organismo competente. Consulta oficial de la Bonoloto — SELAE. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)