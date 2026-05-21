Loterías y Apuestas del Estado celebra una nueva jornada de su tradicional juego de azar, que reparte el fondo de la recaudación entre las distintas categorías de aciertos

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha llevado a cabo este jueves, 21 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto. Esta jornada ha arrojado una combinación oficial que permitirá a los participantes verificar la validez de sus apuestas para comprobar si sus números han sido premiados. El resultado de las extracciones ordinarias de los bombos oficiales, junto con los elementos adicionales que completan los niveles de ganancias de la jornada, se publican con la inclusión de las variables principales representadas por los seis aciertos, el complementario y el reintegro.

La combinación ganadora de este jueves queda dispuesta de la siguiente manera, a falta de la inserción de las cifras definitivas:

Combinación ganadora: 14, 46, 3, 24, 28 y 37

14, 46, 3, 24, 28 y 37 Complementario: 16

16 Reintegro: 9

Funcionamiento de los premios y probabilidades de éxito en la Bonoloto

El reglamento del sorteo de la Bonoloto establece una estructura de reparto de los premios fundamentada de forma directa en porcentajes de la recaudación totalizada en cada jornada. Para aspirar a una recompensa económica sustancial dentro de este juego de azar, los participantes necesitan superar la barrera de los cinco aciertos en sus boletos validados. El hecho de alcanzar una combinación compuesta por cinco números agraciados otorga a los ganadores el derecho a repartirse un 19% del fondo global destinado a los premios. Asimismo, la escala aumenta si se logra la combinación de cinco números más el número complementario, lo que eleva dicha cifra al 24% de la recaudación (pese a que en las estimaciones iniciales se aluda al 25%).

El éxito definitivo en el juego, comúnmente denominado «premio gordo», se reserva en exclusiva para aquellos apostantes que consigan adivinar los seis números de la combinación ganadora principal. Esta máxima categoría de aciertos se adjudica un 45% del total de la recaudación del sorteo.

El desglose íntegro del sistema de reparto que regula las distintas categorías de la Bonoloto se detalla formalmente bajo los siguientes tramos normativos:

Reintegro: Da derecho a la devolución del importe íntegro de la apuesta realizada.

Da derecho a la devolución del importe íntegro de la apuesta realizada. 3 aciertos: Los acertantes de tres cifras cobran siempre una cantidad fija de 4 euros.

Los acertantes de tres cifras cobran siempre una cantidad fija de 4 euros. 4 aciertos: Se distribuye el 12% del fondo de premios entre todos los boletos ganadores.

Se distribuye el 12% del fondo de premios entre todos los boletos ganadores. 5 aciertos: Se asigna y distribuye el 19% de la recaudación total.

Se asigna y distribuye el 19% de la recaudación total. 5 aciertos + complementario: Se reparte el 24% del fondo de la recaudación.

Se reparte el 24% del fondo de la recaudación. 6 aciertos: Se adjudica el 45% total de la recaudación efectuada para el sorteo.

Horario oficial y canales para seguir la extracción en directo

El sorteo de la Bonoloto se realiza de forma puntual a las 21:30 horas todos los días de la semana. Los ciudadanos disponen de la opción de seguir el proceso de extracción en vivo y en directo mediante el portal web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

A través de las plataformas informativas se ofrecen los números agraciados al instante, facilitando a los usuarios una guía detallada para proceder a la verificación de su apuesta de manera rápida y sencilla, al objeto de confirmar si su combinación particular ha resultado ganadora en la jornada de hoy.