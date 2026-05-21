El juego organizado por Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 300.000 euros por serie en una jornada dedicada al Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) celebra hoy, jueves 21 de mayo de 2026, una nueva edición del tradicional sorteo de la Lotería Nacional. Millones de personas participan cada jueves y sábado en España en este juego de azar, cuya organización depende de una entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública (antiguamente referenciado como Ministerio de Economía y Hacienda y Ministerio de Hacienda). Esta vinculación directa con el Estado asegura que todos los procesos institucionales estén completamente supervisados y controlados por el Gobierno, un factor que otorga confianza y tranquilidad a los jugadores al garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las extracciones.

Para la jornada de este jueves, el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado tiene fijado el arranque oficial del sorteo a las 21:00 horas. El evento puede seguirse en directo a través de la página web oficial de la entidad organizadora, así como mediante el seguimiento pormenorizado en soportes de información digital como La Vanguardia, encargados de desvelar todos los resultados y números premiados. Cabe destacar que el diseño del décimo de hoy, jueves 21 de mayo, está dedicado de manera conmemorativa al Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española.

Combinación ganadora y resultados del sorteo de hoy

A falta de la confirmación oficial tras la conclusión de las extracciones de los bombos, los números afortunados de la jornada se disponen de la siguiente manera:

Primer premio: 45780

45780 Segundo premio: 38140

38140 Reintegros: 3, 8 y 0

Estructura completa de los premios del jueves

El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de mayo, despliega una estructura de premios fija para los diferentes niveles de coincidencia. El primer premio de la noche reparte un total de 300.000 euros por serie, lo que equivale a 30.000 euros por cada décimo afortunado. Por su parte, el segundo premio otorga un importe de 60.000 euros por serie, traduciéndose en 6.000 euros al décimo.

Más allá de los dos galardones principales, el sistema efectúa múltiples extracciones para repartir otras cuantías en metálico:

Cuatro extracciones de 4 cifras: Dotadas con 750 euros por serie y 75 euros por décimo.

Dotadas con 750 euros por serie y 75 euros por décimo. Siete extracciones de 3 cifras: Dotadas con 150 euros por serie y 15 euros por décimo.

Dotadas con 150 euros por serie y 15 euros por décimo. Nueve extracciones de 2 cifras: Dotadas con 60 euros por serie y 6 euros por décimo.

En el apartado de devoluciones, el sorteo de hoy contempla la distribución de miles de reintegros de 30 euros cada uno para los billetes que cumplan las siguientes condiciones: un total de 9.999 reintegros para los billetes cuya última cifra coincida con la del número que obtenga el primer premio; 10.000 reintegros para aquellos cuya última cifra sea igual a la obtenida en la primera extracción especial de una cifra; y otros 10.000 reintegros para los billetes que terminen en el mismo dígito que se extraiga en la segunda extracción especial de una cifra.

Diferencias entre billete, serie y fracción

Para comprender de manera precisa el funcionamiento de la lotería, SELAE detalla las diferencias conceptuales entre sus elementos. Un billete de Lotería Nacional se compone exactamente de diez décimos que comparten tanto el número como la serie. La serie representa cada conjunto completo de billetes numerados desde el 00000 hasta el número final del sorteo, que corresponde al 99999. Por el contrario, la fracción distingue de forma individual cada décimo dentro de un mismo billete. Este mecanismo permite que, a pesar de compartir el mismo número y serie, cada décimo posea una condición única.

Desde el punto de vista estadístico, el sorteo de los sábados de la Lotería Nacional cuenta con una estructura de 10 series, incluyendo cada una de ellas 100.000 billetes. Por consiguiente, la probabilidad matemática de obtener el primer premio se sitúa en una proporción de 1 entre 100.000. Todos los décimos participan en el bombo con el mismo porcentaje de éxito, de manera independiente al volumen de series que se pongan en circulación.

Retenciones fiscales de la Agencia Tributaria

La legislación fiscal vigente establece que los premios de la Lotería Nacional que superan los 40.000 euros están sujetos a un gravamen del 20%, el cual es retenido por la Agencia Tributaria. Esta cifra de 40.000 euros marca el umbral exento, lo que implica que cualquier cantidad inferior queda totalmente libre de impuestos. Cuando se rebasa dicho límite, la retención fiscal del 20% se aplica únicamente sobre la parte que sobrepasa esos 40.000 euros iniciales.

Atendiendo a los importes de la jornada de hoy, únicamente el primer premio estará sujeto a esta retención de Hacienda en el momento de su abono, dado que distribuye 300.000 euros por serie. El segundo premio, fijado en 60.000 euros por serie (6.000 euros al décimo), no sufrirá ningún descuento por parte de la Agencia Tributaria en el instante del cobro, aunque el beneficiario deberá declararlo posteriormente en la renta.

Canales oficiales de verificación y cobro

El procedimiento para comprobar la validez de los décimos y verificar si han sido premiados se puede completar en unos segundos a través de internet. Para ello, basta con acceder a la sección de comprobación de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado e introducir el número del décimo para conocer al momento si ha resultado agraciado y el importe correspondiente. Esta herramienta digital, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles, opera de igual modo para consultar sorteos pasados.

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El cobro de los premios de la Lotería Nacional varía según el canal de adquisición del boleto. Si el décimo se compró de forma física en una administración, el cliente debe acudir a un punto oficial, presentar el boleto original y aportar el DNI para gestionar el pago. En cambio, si la compra se realizó por internet, el procedimiento dependerá de las condiciones de la plataforma autorizada por SELAE, insistiendo el organismo en el uso de portales oficiales para evitar incidencias. Los premios menores se pueden cobrar en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, mientras que los premios mayores deben gestionarse en las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras y autorizadas por SELAE: Abanca, Banco Sabadell, BBVA, CaixaBank, Cajasur, Cajamar, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja.

En caso de que un décimo de la Lotería Nacional sufra daños o resulte roto, resulta indispensable no intentar repararlo por cuenta propia, ya que cualquier manipulación casera puede anular el derecho al cobro. El protocolo correcto exige conservar todos los fragmentos del billete, acudir a una administración oficial de loterías, hacer entrega del resguardo dañado y cumplimentar la solicitud correspondiente para que la entidad analice y certifique su autenticidad.