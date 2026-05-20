El juego regulado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado celebra una nueva jornada de su sorteo diario, que permite modalidades de participación por jornada o semanal

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha llevado a cabo este miércoles, 20 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto, una de las citas con el azar más populares y que cuenta con un mayor volumen de jugadores en España. Este juego, integrado en los sorteos oficiales regulados por el organismo público, ofrece a los participantes la posibilidad de optar a la combinación ganadora diaria a través de un sistema de apuestas accesibles y diversas modalidades de validación en los boletos.

Tras la celebración del sorteo oficial en la jornada de hoy, los datos y resultados definitivos se publican a partir de las 21:30 horas, momento en el que se determinan de forma precisa los números correspondientes a las seis extracciones ordinarias, el número complementario y el reintegro de este miércoles:

Combinación ganadora: 7 – 8 – 14 – 28 – 31 – 43

7 – 8 – 14 – 28 – 31 – 43 Complementario: 20

20 Reintegro: 7

Reglas de participación y estructura de las apuestas

La mecánica del sorteo de la Bonoloto se fundamenta en un procedimiento sencillo de selección de cifras. Para cumplimentar un boleto válido, los participantes deben elegir un total de 6 números diferentes dentro de una tabla que comprende los dígitos del 1 al 49. El objetivo principal de este proceso es lograr la coincidencia exacta con la combinación ganadora del día específico en el que se ha decidido tomar parte.

En lo relativo al coste económico de la participación, cada apuesta individual tiene un valor fijado en 0,5 euros (50 céntimos). No obstante, los jugadores deben tener en cuenta que la normativa técnica del juego estipula que deben realizarse al menos dos apuestas para que el boleto sea considerado plenamente válido por las autoridades reguladoras.

Opciones de juego: modalidades diaria y semanal

El diseño del sorteo ofrece versatilidad a los apostantes a la hora de gestionar sus combinaciones a lo largo del calendario. Existe la opción de jugar para un único sorteo, el cual recibe la denominación de sorteo diario. Por otra parte, la organización permite la alternativa de participar en el resto de los sorteos de la semana.

Esta última opción, configurada como el juego semanal de la Bonoloto, ofrece la posibilidad de formar parte en los seis sorteos de la semana, los cuales se desarrollan de lunes a sábado. Para acceder a esta modalidad, es un requisito indispensable que el boleto sea debidamente validado antes de la celebración del primer sorteo en el que se desea participar, de tal modo que la misma combinación de números quede registrada para todos los sorteos restantes de la semana.

Ante la posibilidad de que se originen errores o de que existan omisiones en los soportes informativos y canales de difusión digitales de terceros, se recuerda a todos los participantes que la única lista oficial válida y con plenos efectos legales es la proporcionada directamente por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.