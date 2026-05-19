La combinación ganadora de esta noche, centralizada en París, distribuye el 50% de la recaudación entre los nueve países participantes de la lotería europea

Loterías y Apuestas del Estado ofrece toda la información detallada para realizar la comprobación de los números agraciados en el sorteo de Euromillones celebrado hoy, martes 19 de mayo de 2026. Esta modalidad de juego, caracterizada por su dimensión transnacional, convoca de forma regular a apostantes de diferentes naciones europeas y asigna una estructura de premios cuyo fondo principal se rige por un sistema de acumulación regulado por las normativas de la organización.

Los datos relativos a las cinco cifras de la combinación principal y las dos estrellas se publican a partir de las 21:30 horas, momento en el que se procede a la difusión oficial de los resultados obtenidos en las urnas de extracción de la jornada:

Combinación ganadora: 2, 12, 20, 38, 45

Estrellas: 2 y 5

y El Millón ha correspondido al código CGM77305

Funcionamiento de Euromillones y reglas del bote acumulado

El sorteo de Euromillones cuenta con la participación activa de ciudadanos residentes en nueve países del continente: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. La trayectoria de esta lotería europea comenzó formalmente el viernes 13 de febrero de 2004, fecha en la que se celebró el primer sorteo en París, ciudad que se mantiene de manera inalterable como la sede central para las extracciones que tienen lugar cada martes y cada viernes. En el caso de España, el precio de adquisición de los billetes de lotería para tomar parte en cada sorteo está fijado en dos euros.

El reglamento técnico del juego establece que el dinero destinado a la dotación de los premios corresponde exactamente al 50% de la recaudación totalizada en cada evento. Más allá de la categoría principal, los importes de los premios menores se fijan en consonancia con los niveles de participación registrados en cada país.

Respecto a las dinámicas del bote, la normativa —recogida en plataformas de referencia informativa como Wikipedia— determina que, en caso de no registrarse ningún acertante de primera categoría, el montante económico se acumula para el sorteo inmediatamente posterior. Sin embargo, este mecanismo posee un límite técnico: si el bote alcanza la cifra de 190.000.000 €, la cantidad deja de incrementarse y permanece inalterable hasta que surge un billete ganador de primera categoría. En esa circunstancia, el exceso económico derivado de la recaudación pasa a incrementar de forma directa la cuantía asignada para los premios de segunda categoría, la cual requiere el acierto de cinco números y una estrella (5+1). Asimismo, las directrices estipulan que, una vez iniciado un nuevo ciclo de sorteos, la cantidad límite en la que el bote se detiene experimenta un aumento de 5.000.000 de euros.

Ante la posibilidad de que se generen errores, desajustes u omisiones en las plataformas de difusión, se recuerda a todos los jugadores que la única lista oficial y legalmente vinculante para proceder a la verificación de los resguardos y a la reclamación de las cuantías es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.