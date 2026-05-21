El juego de Loterías y Apuestas del Estado celebra una nueva jornada para determinar la combinación ganadora de las seis bolas, el número complementario y el reintegro

La información relativa al sorteo de La Primitiva correspondiente a hoy, jueves 21 de mayo de 2026, ya se encuentra disponible para todos los participantes que buscan comprobar los resultados de esta jornada. Este juego de azar, regulado de manera oficial por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, constituye una de las citas tradicionales para los apostantes en España, quienes optan a los diferentes niveles de premios en función de las extracciones resultantes de los bombos oficiales.

Tras la celebración del sorteo, los datos definitivos y la combinación ganadora de la jornada se publican a partir de las 21:25 horas. Los números e identificadores extraídos en el acto oficial quedan dispuestos de la siguiente manera, a la espera de la verificación de los resguardos:

Combinación ganadora: 33, 9, 12, 49, 37, 18

33, 9, 12, 49, 37, 18 Complementario: 31

31 Reintegro: 3

3 Joker: 7, 6, 8, 0, 5, 6, 7

Mecánica de participación y sistema de extracción de La Primitiva

El funcionamiento técnico de La Primitiva destaca por una estructura precisa y un método de selección muy definido. Para tomar parte en este juego, la participación consiste en elegir un total de 6 números diferentes, los cuales deben estar comprendidos en una tabla que abarca desde el 1 hasta el 49. El objetivo principal de cada jugador es lograr el acierto de la Combinación Ganadora en el sorteo correspondiente en el que se ha decidido participar.

Esta combinación principal queda constituida por un total de 6 bolas que se extraen de manera aleatoria del bombo que contiene las 49 esferas numeradas. Debido a estas características en su matriz de juego, esta modalidad es comúnmente conocida entre los usuarios y redes de distribución bajo la denominación técnica de 6/49.

El desarrollo del sorteo oficial no se limita únicamente a la obtención de las seis cifras principales, sino que introduce variables adicionales para completar la estructura de premios. Durante el transcurso del evento, se extrae una bola extra que se asigna de forma directa como el número complementario del día. Asimismo, el protocolo de extracción contempla la utilización de un bombo aparte, del cual se obtiene una bola con una numeración comprendida en exclusiva entre el 0 y el 9, la cual hace las funciones de número de reintegro.

Para que un participante pueda tener acceso al mayor premio disponible en la jornada, comúnmente denominado como el BOTE del sorteo, la normativa técnica exige que el boleto validado registre el acierto pleno de los 6 números de la combinación principal más el número correspondiente al reintegro.

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Ante la posibilidad de que se generen errores conceptuales o de que existan omisiones específicas en las transcripciones informativas de plataformas ajenas, se recuerda a todos los jugadores que la única lista oficial válida y con plenos efectos legales para reclamar los importes es la que proporciona directamente la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.