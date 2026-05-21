El juego gestionado por Loterías y Apuestas del Estado ofrece una estructura de seis categorías de premios, con asignaciones mensuales reguladas para los acertantes de los máximos niveles

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha llevado a cabo este jueves, 21 de mayo de 2026, una nueva jornada del sorteo de EuroDreams. Este juego de azar, que se celebra de forma regular cada lunes y jueves a las 21:00 horas, cuenta con una dimensión internacional al integrar la participación activa de múltiples países del continente europeo, entre los que se encuentran España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

Tras la realización del sorteo oficial, los datos y resultados definitivos se publican a partir de las 21:00 horas. La combinación ganadora y el número especial de la jornada quedan dispuestos de la siguiente manera, a falta de la introducción de las cifras oficiales:

Combinación ganadora de EuroDreams: 10, 16, 25, 27, 29 y 37

10, 16, 25, 27, 29 y 37 ‘Sueño’ (Dream): 5

Mecánica de juego y funcionamiento del sorteo europeo

El método de participación establecido para el sorteo de EuroDreams se caracteriza por un funcionamiento simple y estructurado en dos fases diferenciadas dentro del boleto. En la primera de ellas, el jugador debe seleccionar un total de seis números dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 40. Posteriormente, para completar la apuesta, se debe elegir un número del 1 al 5 en una tabla adicional que recibe la denominación específica de ‘sueño’ (término traducido del concepto inglés dream). Esta combinación total constituye la participación formal con la que cada usuario opta a los diferentes niveles de ganancias fijados por la organización.

Ante la posibilidad de que pudieran existir errores o desajustes de carácter omisivo en los canales de difusión informativa de terceros, se recuerda de manera expresa a todos los participantes que la única lista oficial válida y con plenos efectos legales para proceder a la verificación de los resguardos es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Estructura y categorías de premios de EuroDreams

La normativa que regula EuroDreams contempla el establecimiento de un total de seis categorías de premios distintos, los cuales presentan importes que se incrementan de forma progresiva. En el escalón más bajo se sitúa el tradicional reintegro, mediante el cual se realiza la devolución íntegra del importe del billete de lotería, cuyo precio por participación está fijado en 2,50 euros. A partir de ese umbral, las cuantías económicas asignadas a los acertantes van subiendo de forma pautada en importes de 5 euros, 40 euros y 120 euros, respectivamente.

En lo que respecta a los premios mayores del sorteo, la estructura técnica del juego sustituye los botes tradicionales por asignaciones económicas diferidas en el tiempo:

Segundo premio mayor: Consiste en la obtención de un sueldo fijado en una cuantía de 2.000 euros al mes durante un periodo de cinco años consecutivos, lo que representa un montante total de 120.000 euros para el beneficiario.

Consiste en la obtención de un sueldo fijado en una cuantía de 2.000 euros al mes durante un periodo de cinco años consecutivos, lo que representa un montante total de 120.000 euros para el beneficiario. Primer premio mayor: Definido como la principal recompensa del sorteo, otorga una asignación económica de 20.000 euros al mes durante un plazo extendido de 30 años, alcanzando un valor total de 7.200.000 euros.