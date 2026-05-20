Los tradicionales sorteos de la organización ofrecen una nueva oportunidad de fortuna a través de su histórico cupón de cinco cifras con serie y la combinación de veinte números del juego diario

La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra este miércoles, 20 de mayo de 2026, una nueva jornada de sus sorteos del Cupón Diario y del Super Once. Ambas modalidades de juego, gestionadas por la institución, representan una cita clásica para los participantes en todo el territorio nacional, quienes optan a una variada estructura de premios en metálico y asignaciones económicas temporales en función de las combinaciones resultantes en los bombos oficiales.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE y la Paga

El Cupón Diario se consolida como el sorteo más longevo de la organización, con una trayectoria histórica que comenzó el 8 de mayo de 1939 bajo la denominación original de Cupón Pro-Ciegos. En sus inicios, esta rifa se llevaba a cabo de manera independiente en las diversas provincias de España, con un coste fijado en 10 céntimos por billete y una estructura que consistía en un número de tres cifras acompañado de una serie de cinco cifras. Fue con posterioridad, en el año 1985, cuando se dio comienzo a la celebración de los sorteos especiales orientados al fin de semana.

En la actualidad, el formato del Cupón Diario de la ONCE se configura mediante un número principal compuesto por cinco cifras y un número de serie integrado por tres dígitos. A través de este último elemento se designa al ganador de «la Paga», el sorteo directamente asociado al cupón que dota a los acertantes de la combinación exacta con una asignación de 36.000 euros al año durante un periodo de 25 años. De lunes a jueves se mantiene esta tipología de juego, dando paso los viernes al Cuponazo y los fines de semana al Sueldazo, dos modalidades específicas que cuentan con premios de mayor elevación económica que los ordinarios.

Los datos oficiales con los números y series agraciados en la jornada de hoy se detallan a continuación:

Resultado del Cupón Diario: 41920 de la serie 042

El horario oficial de difusión de este resultado queda establecido a partir de las 21:45 horas.

Resultado del juego del Super Once

Por su parte, el Super Once se define como un juego de loterías de la ONCE cuya celebración se realiza todos los días de la semana, de lunes a domingo. La mecánica de este sorteo se fundamenta en una matriz de 80 números ordenados correlativamente del 1 al 80. Para formalizar la participación, el objetivo de cada concursante consiste en elegir entre un mínimo de 5 y un máximo de 11 números de dicha matriz, siendo el orden de selección un factor completamente indiferente para el desarrollo del juego.

Durante el transcurso del sorteo oficial, que se ejecuta de forma diaria a las 21:15 horas, se procede a la obtención de una combinación ganadora formada por un total de 20 números de los 80 disponibles. Con esta matriz de resultados, los jugadores optan a diversos premios económicos que se determinan de forma proporcional según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado previamente. Las normas de la organización contemplan un total de 7 tipos de apuestas diferentes en función de la cantidad de números elegidos en el boleto: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números.

La combinación ganadora de veinte cifras correspondiente a este miércoles queda dispuesta de la siguiente forma:

PUBLICIDAD

Primer sorteo: 05-07-17-26-27-31-34-39-48-49-52-53-57-60-71-75-79-80-84-85

05-07-17-26-27-31-34-39-48-49-52-53-57-60-71-75-79-80-84-85 Segundo sorteo: 02-03-19-21-25-28-31-37-39-42-44-45-48-51-55-60-70-74-81-82

02-03-19-21-25-28-31-37-39-42-44-45-48-51-55-60-70-74-81-82 Tercer sorteo: 04-05-09-12-15-33-37-40-50-57-59-61-62-66-74-78-80-81-82-83

04-05-09-12-15-33-37-40-50-57-59-61-62-66-74-78-80-81-82-83 Cuarto sorteo: 03-12-17-21-22-25-32-35-37-56-63-66-67-68-70-71-76-79-82-84

03-12-17-21-22-25-32-35-37-56-63-66-67-68-70-71-76-79-82-84 Quinto sorteo: 01-05-09-12-14-18-27-32-45-52-58-63-64-65-69-75-76-78-83-85

Al igual que en la modalidad anterior, la publicación definitiva de estos datos informativos se realiza a partir de las 21:45 horas. Ante la eventualidad de que se pudieran originar errores u omisiones en las transcripciones, se recuerda a todos los participantes que la única lista oficial y legalmente válida para realizar la verificación y reclamación de los boletos es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.