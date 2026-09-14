La Comisión Europea advirtió en mayo de que España tenía pendiente formalizar y probar su plan de contingencia ante llegadas masivas de inmigrantes y señaló carencias de personal fronterizo. El informe cobra especial relevancia tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

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La Comisión Europea ya había advertido antes de la crisis de Ceuta de varias deficiencias en la gestión española de las fronteras. El Informe sobre el Estado de Schengen 2026, publicado el 18 de mayo, señalaba que España se encontraba entre los países que todavía no habían formalizado completamente sus planes de contingencia ante llegadas masivas y tampoco habían probado su aplicación.

El documento recoge hasta 19 deficiencias relacionadas con España, la cifra más elevada entre los países citados en la información aportada. Portugal aparece con 13 y Grecia con 12.

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El informe fue debatido posteriormente por los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen durante el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Luxemburgo el 4 de junio. El ministro Fernando Grande-Marlaska participó en esa reunión.

Entre las prioridades fijadas figuraba el refuerzo de la capacidad de respuesta en las fronteras exteriores y la mejora de la eficacia de los retornos.

La Comisión también señaló carencias de personal que afectaban a funciones esenciales. Además de España, el documento hacía referencia a Letonia, Lituania, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.

Bruselas reclamaba igualmente mejoras en los procedimientos de retorno, en la prevención de fugas y movimientos secundarios no autorizados y en la modernización de los sistemas de gestión.

Desde el Ministerio del Interior se reconoce que el informe incluye recomendaciones operativas para España, aunque se subraya que también constata avances. Interior sostiene que España dispone de planes para escenarios de llegadas masivas y que las mejoras señaladas se centran en aspectos como la realización de ejercicios de prueba y la coordinación con Frontex y con los Estados vecinos.

La situación adquiere una relevancia directa para Ceuta. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, visitó Bruselas la semana pasada y reclamó un pronunciamiento claro sobre la condición de Ceuta y Melilla como fronteras de España y de Europa.

Vivas se reunió con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, y con la responsable del Mediterráneo, Dubravka Suica. También acudió al Parlamento Europeo, donde pidió una resolución que reafirme el carácter español y europeo de las fronteras de Ceuta y Melilla.