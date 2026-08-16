El FC Barcelona afronta este domingo 16 de agosto uno de sus últimos compromisos de preparación antes del comienzo de la temporada oficial. El conjunto dirigido por Hansi Flick visitará al FC Basilea en el St. Jakob-Park de Suiza en un amistoso que comenzará a las 16:30 horas, horario peninsular español.
El encuentro fue incorporado recientemente al calendario de pretemporada del Barça después de que quedara descartado el amistoso que el equipo azulgrana tenía previsto disputar en Tánger el 15 de agosto. El club buscó una alternativa para mantener la planificación deportiva y finalmente cerró el enfrentamiento contra el conjunto suizo.
El partido servirá a Hansi Flick para continuar preparando a sus jugadores antes de afrontar los primeros compromisos oficiales y será una nueva oportunidad para realizar pruebas en el once, repartir minutos y evaluar el estado físico de la plantilla.
Horario del Basilea – Barcelona
El partido entre FC Basilea y FC Barcelona se disputará con los siguientes datos:
Fecha: domingo 16 de agosto de 2026
Hora: 16:30 horas
Estadio: St. Jakob-Park
Ciudad: Basilea (Suiza)
Competición: partido amistoso de pretemporada 2026/2027
El propio FC Barcelona ha confirmado oficialmente tanto la fecha como el horario y el escenario del encuentro.
Dónde ver por televisión el Basilea – Barcelona
El Basilea – Barcelona podrá verse en España a través de Eurosport 1, con seguimiento también disponible mediante la plataforma HBO Max, según la programación publicada para el encuentro.
La retransmisión permitirá a los aficionados seguir uno de los últimos ensayos del conjunto azulgrana antes de cerrar definitivamente su preparación para la nueva campaña.
Una nueva prueba para el Barcelona de Hansi Flick
El partido en Suiza permitirá al entrenador alemán continuar ajustando su equipo después de los diferentes compromisos disputados durante la pretemporada.
Más allá del resultado, el principal objetivo será que los futbolistas acumulen minutos y lleguen en las mejores condiciones posibles al inicio de los encuentros oficiales.
El choque también tendrá interés para comprobar el rendimiento de las nuevas incorporaciones y las decisiones de Flick para configurar su once de cara a una temporada en la que el Barça volverá a competir por los principales títulos.
Basilea, una ciudad especial para el barcelonismo
El viaje a Basilea también tiene un componente histórico para el club catalán. En esta ciudad, el Barcelona conquistó en 1979 la Recopa de Europa frente al Fortuna Düsseldorf, en una recordada final que terminó 4-3 y que movilizó a miles de aficionados azulgranas.
Basilea y Barcelona también se han enfrentado anteriormente en competición europea. Uno de los precedentes más recordados corresponde a la Champions League 2008/2009, cuando el conjunto catalán consiguió una contundente victoria por 0-5 en territorio suizo.
Tras el amistoso en el St. Jakob-Park, el Barcelona tendrá todavía otra importante cita de preparación: el Trofeo Joan Gamper frente al Al Ahly, programado para el miércoles 19 de agosto en el Spotify Camp Nou.