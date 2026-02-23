La eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes en un operativo militar desata una ola de violencia sin precedentes en Jalisco y estados vecinos, con un saldo provisional de 51 muertos

México vive este lunes 23 de febrero de 2026 una de sus jornadas más críticas. La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sumido al país en un caos de narcobloqueos, disturbios y enfrentamientos armados. El operativo, ejecutado en Tapalpa, Jalisco, contó con el apoyo estratégico de la inteligencia estadounidense y ha descabezado a la organización criminal más poderosa del país, provocando una respuesta violenta e inmediata de sus células operativas.

Balance de víctimas y estado de emergencia

Las cifras oficiales revelan la magnitud de la tragedia tras el estallido de violencia. Hasta las 10:30 de esta mañana, las autoridades mexicanas reportan:

26 civiles fallecidos (incluida una mujer embarazada).

(incluida una mujer embarazada). 17 agentes de seguridad pública muertos en cumplimiento del deber.

muertos en cumplimiento del deber. 8 presuntos integrantes del crimen organizado abatidos, incluyendo al propio Oseguera.

La situación ha obligado a medidas extremas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha suspendido sus operaciones en Jalisco y Nayarit, mientras que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez ha dictado la suspensión de clases en 14 municipios como medida preventiva.

Caos en infraestructuras y transportes

El impacto de la «guerra de pandillas» ha paralizado puntos neurálgicos del occidente mexicano:

Aeropuerto de Guadalajara: Fue evacuado tras la amenaza de grupos armados de incendiar el inmueble y el reporte de taxis quemados en los accesos.

Fue evacuado tras la amenaza de grupos armados de incendiar el inmueble y el reporte de taxis quemados en los accesos. Puerto Vallarta: Complejos turísticos han instado a sus huéspedes a evacuar ante los intensos combates en las inmediaciones.

Complejos turísticos han instado a sus huéspedes a evacuar ante los intensos combates en las inmediaciones. Carreteras bloqueadas: Casi mil viajeros se encuentran refugiados en el aparcamiento del Zoológico de Guadalajara , custodiados por la policía, al no poder continuar sus trayectos por el cierre de las principales vías hacia estados vecinos.

Casi mil viajeros se encuentran refugiados en el aparcamiento del , custodiados por la policía, al no poder continuar sus trayectos por el cierre de las principales vías hacia estados vecinos. Sector bancario: Entidades como HSBC han cerrado sus sucursales en Jalisco y Nayarit, con aperturas parciales y retrasadas en Michoacán, Guanajuato, Colima, Puebla y Tlaxcala.

Reacciones Internacionales y tensión diplomática

Desde Washington, la Casa Blanca ha calificado la operación como un éxito de la justicia contra el tráfico de fentanilo. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, confirmó que EE. UU. proporcionó inteligencia clave para la eliminación del objetivo. Por su parte, el senador republicano Bernie Moreno ha ido más allá, instando al gobierno mexicano a aceptar respaldo militar estadounidense directo para «exterminar» a los que denomina «narcoterroristas».

La Embajada de España en México ha emitido una alerta urgente, recomendando a los ciudadanos españoles permanecer resguardados y evitar los cruces fronterizos con EE. UU., especialmente en Reynosa y Tijuana. El Consulado en Guadalajara permanecerá cerrado durante toda la jornada de hoy.

El futuro: vacío de poder y nuevas amenazas

Expertos en seguridad, como el exsecretario Gustavo Salvatori, advierten que la caída de ‘El Mencho’ generará un vacío de poder peligroso. Se prevén disputas internas entre facciones como el ‘Grupo Élite’ y el ‘CJNG de la Sierra’ por el control de la organización, además del asedio de cárteles rivales que intentarán ganar terreno en el territorio en disputa.