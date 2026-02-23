La Autoridad Portuaria saca a concurso la primera fase de las obras de urbanización, que abarcan 3,5 hectáreas y cuentan con una inversión superior a los 2,6 millones de euros.

CEUTA | El Puerto de Ceuta da un paso decisivo para consolidarse como un nodo estratégico en el Estrecho. Según informa El Faro de Ceuta, la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación las obras de la primera fase para la urbanización de la ampliación del Muelle de Poniente, un proyecto diseñado para generar nuevos espacios destinados a actividades logísticas, comerciales y de servicios.

Una renovación integral de infraestructuras

La actuación se centra en un ámbito de aproximadamente 3,5 hectáreas, donde actualmente existen infraestructuras y redes antiguas que han quedado en desuso o que resultan insuficientes para las necesidades actuales. Según detalla el diario local, el proyecto contempla una renovación total que incluye:

• Redes de servicio: Instalación de nuevas canalizaciones de abastecimiento, saneamiento y pluviales adaptadas a un uso intensivo.

• Pavimentación y viales: Ejecución de nuevos viales diseñados para soportar el tráfico pesado característico de las operaciones portuarias.

• Sostenibilidad: El plan incorpora criterios de eficiencia energética y el uso de agua regenerada para el riego de zonas verdes, alineándose con los estándares medioambientales actuales.

Inversión estratégica para la economía local

Con un presupuesto base de licitación de 2,6 millones de euros, esta obra busca transformar suelos ganados al mar en parcelas productivas capaces de atraer a nuevas empresas. La intención de la Autoridad Portuaria es optimizar el rendimiento de la zona de servicio y reforzar el tejido económico de la ciudad mediante la creación de empleo y la diversificación de la actividad industrial.