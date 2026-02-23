Tras el anuncio de los remakes de Game Boy Advance, Nintendo aclara su postura sobre las ediciones originales de 1996 en el marco del 30º aniversario de la saga

El reciente regreso de Pokémon Edición Rojo Fuego y Verde Hoja al catálogo de Nintendo Switch Online ha generado una pregunta inevitable entre los fans: ¿qué pasa con los juegos que lo iniciaron todo? El deseo de revivir la región de Kanto con sus gráficos de 8 bits y sus mecánicas originales sigue muy vivo, pero la respuesta de la gran N ha sido directa y, para muchos, algo decepcionante.

La apuesta por las versiones «definitivas»

Nintendo ha abordado esta duda en una reciente actualización de sus preguntas frecuentes. La compañía explica que la decisión de priorizar los remakes sobre las versiones de Game Boy se debe a que consideran a Rojo Fuego y Verde Hoja las versiones «definitivas» de la experiencia clásica.

Según el comunicado oficial, la empresa prefiere ofrecer a los jugadores actuales títulos que incorporan mejoras sustanciales de balance, accesibilidad y contenido extra (como las Islas Sete), en lugar de las ediciones de 1996, que presentan mayores limitaciones técnicas. Para Nintendo, estos remakes representan la iteración más refinada del Kanto original dentro del formato 2D.

El futuro en Nintendo Switch 2 y el catálogo «Classics»

Aunque la respuesta parece cerrar la puerta a un lanzamiento inmediato, existen matices importantes a tener en cuenta:

Al ser consultados por la posible llegada de los originales al catálogo Game Boy: Nintendo Classics, la compañía se limitó a declarar que «no tiene nada que anunciar», una fórmula habitual que no descarta planes a largo plazo, especialmente de cara a la futura . Prioridad a la jugabilidad sobre la historia: De momento, la estrategia de The Pokémon Company y Nintendo es clara: preservación selectiva. Prefieren relanzar títulos que sigan siendo atractivos para el gran público antes que juegos cuyo valor es principalmente histórico o nostálgico.

¿Habrá sorpresas en el Pokémon Presents?

A pesar de la negativa actual, todas las miradas están puestas en el próximo Pokémon Presents. Aunque la postura oficial es no recuperar los originales, un evento de tal magnitud podría ser el escenario para una «sorpresa mayúscula» que satisfaga a los coleccionistas digitales que echan de menos los sprites primigenios y la icónica banda sonora de 8 bits.