La oscilación térmica de septiembre en Ceuta —mañanas frescas y tardes más suaves— obliga a revisar la vivienda antes de encender la calefacción para evitar arranques improvisados que aumenten el coste y reduzcan el confort.

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Empieza por la casa: menos pérdidas, más confort

Antes de tocar la caldera o el termostato, localiza las fugas de calor. En muchas viviendas se notan corrientes en puertas y ventanas; reducirlas es la medida más eficaz y económica.

Revisa puertas y ventanas: si cierran con holgura o la goma está degradada, el aire frío entra y obliga a subir la calefacción.

si cierran con holgura o la goma está degradada, el aire frío entra y obliga a subir la calefacción. Cuida las cortinas: actúan como barrera térmica cuando el sol no calienta y protegen del frío exterior.

actúan como barrera térmica cuando el sol no calienta y protegen del frío exterior. No bloquees radiadores o rejillas: muebles o cortinas que los tapen retrasan el calentamiento de la estancia.

Estos ajustes reducen el trabajo del sistema y suelen traducirse en ahorro sin obras.

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Prepara el sistema de calefacción sin prisas

Un arranque tras meses parado puede poner de manifiesto fallos sencillos: mandos desgastados, termostatos mal calibrados o aire en el circuito.

Comprueba el funcionamiento general: enciende la calefacción y verifica que todas las estancias responden.

enciende la calefacción y verifica que todas las estancias responden. Revisa mandos y termostato: asegúrate de que responden a los ajustes y no quedan programaciones inadecuadas.

asegúrate de que responden a los ajustes y no quedan programaciones inadecuadas. Escucha ruidos anómalos: chasquidos o funcionamento irregular pueden indicar aire en los radiadores u otras incidencias.

Si el reparto del calor es desigual, lo recomendable es contactar con un profesional para purgar radiadores o revisar el sistema.

Configura el termostato para no “pasarte”

Mantener una temperatura estable y ajustada suele ser más eficiente que subir mucho el termostato para luego apagarlo.

Claves para un ajuste útil

Busca una temperatura cómoda: ajústala según el uso real de cada estancia en lugar de elevarla por costumbre.

ajústala según el uso real de cada estancia en lugar de elevarla por costumbre. Prioriza horarios de uso: programa la calefacción para que caliente cuando realmente se está en casa.

programa la calefacción para que caliente cuando realmente se está en casa. Evita saltos bruscos: cambios frecuentes obligan al equipo a recuperar temperatura y aumentan el consumo.

La brisa marina en Ceuta puede afectar la sensación térmica dentro de la vivienda; un termostato bien programado atenúa ese efecto sin necesidad de sobrecalentar.

Ventila bien: confort sin perder calor

Ventilar sigue siendo necesario, pero la técnica importa: renovar el aire con ventanas abiertas de forma breve y cruzada es más eficiente que mantenerlas entreabiertas largas horas.

Ventilación corta y dirigida: abre varias ventanas durante unos minutos para crear corriente y cierra enseguida.

abre varias ventanas durante unos minutos para crear corriente y cierra enseguida. Ajusta el momento: evita ventilar justo después de haber calentado intensamente la casa.

Señales para pedir ayuda

Contacta con un servicio técnico si persisten fallos tras ajustes básicos: calentamiento irregular que empeora, ruidos persistentes o síntomas claros de avería.

Con revisiones sencillas en la vivienda y un termostato bien programado se llega a los días más frescos con la calefacción trabajando de forma más eficiente en Ceuta.

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