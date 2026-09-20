El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha fijado tres farmacias de guardia para el domingo, 20 de septiembre de 2026.
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Según la información facilitada por el Colegio, las guardias se distribuyen entre Zona Centro y Campo Exterior; una de las farmacias cubre además el turno nocturno. Los datos de contacto que comunica el Colegio aparecen a continuación. Llame al teléfono indicado para confirmar la disponibilidad antes de desplazarse. Para dispensaciones de tratamientos ya pautados, lleve la receta médica.
Zona Centro
- GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 22 – 956 51 67 29
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior; también turno de noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Si necesita confirmar horarios o servicios concretos, contacte con la farmacia al número indicado.
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