Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, regresa a Ceuta el 21 de septiembre de 2026. Esta será su cuarta visita a la ciudad desde el 30 de julio de este año.

Lee tambien: Óscar Puente responde a Feijóo por sus críticas sobre Ceuta y Melilla: “Si eso pasase, tú le darías las gracias a Trump”

En esta ocasión, Feijóo estará acompañado por dirigentes del PP Europeo, lo que resalta la importancia de su visita en el contexto político y social actual.

La agenda de esta visita se enmarca en sus encuentros anteriores, en los que estuvo presente el 1 y 19 de agosto, así como el 2 de septiembre. Estas visitas han tenido como objetivo fortalecer los lazos del partido a nivel local y europeo.

Lee tambien: Óscar Puente genera polémica con un GIF sobre Feijóo y Melilla

La presencia de Feijóo en Ceuta se realiza en un periodo clave en el cual el Partido Popular busca consolidar su apoyo en la región y establecer un diálogo cercano con los ciudadanos ceutíes.

Este viaje revela el interés de la cúpula del PP por mantener una conexión directa con las problemáticas y necesidades que enfrenta la ciudad autónoma, promoviendo un acercamiento a sus electores.

Se espera que la llegada del líder popular genere un impacto significativo en la política local, a medida que se preparan nuevas estrategias para abordar los retos que enfrenta Ceuta en el futuro.