El WiFi doméstico suele ser la principal vía de acceso para intrusiones; reforzarlo protege el teletrabajo, la educación y la comunicación en los hogares de Ceuta.
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No hace falta convertir la casa en un laboratorio: aplicar medidas básicas reduce el riesgo de accesos no autorizados, estafas y también suele mejorar la estabilidad de la red.
Empieza por el WiFi: la puerta principal
Según INCIBE y la Guardia Civil, la mayoría de accesos indeseados aprovechan debilidades en la red doméstica. Prioriza estas acciones:
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- Cambia la contraseña del router si no lo has hecho. Usa una clave larga y única.
- Evita la contraseña “de fábrica” y no reutilices claves de otras cuentas.
- Activa el cifrado moderno (WPA2 o WPA3, si tu router lo permite).
- Desactiva WPS si está habilitado; facilita la conexión, pero puede introducir riesgos.
Si recibes visitas frecuentes o tienes aparatos antiguos, configura una red WiFi para invitados para aislar esos dispositivos de la red principal.
Actualizaciones: el hábito que más protege
Incumplir actualizaciones deja puertas abiertas a vulnerabilidades conocidas. Revisa estos puntos con regularidad.
- En el router: accede al panel de administración y busca la opción de actualización de firmware.
- En el móvil y el PC: activa actualizaciones automáticas siempre que sea posible.
- En apps: prioriza banca, correo, mensajería y navegadores.
En entornos con conexiones compartidas o equipos de teletrabajo en Ceuta, mantener el software al día reduce la exposición a ataques dirigidos.
Contraseñas y cuentas: menos repetición, más control
Una red segura no sirve si las cuentas usan credenciales débiles o repetidas. Adopta estas prácticas:
- Contraseñas únicas para cada servicio importante (correo, banca, compras online).
- Autenticación de dos factores cuando el servicio la ofrezca.
- Un gestor de contraseñas si te cuesta manejar claves largas y diferentes.
Proteger la cuenta de correo resulta especialmente relevante, porque muchos servicios usan el email para recuperar el acceso a otras cuentas.
Revisa lo conectado: “quién está en tu red”
Los routers suelen listar los dispositivos conectados; conviene comprobarlo con cierta regularidad.
- Si ves un dispositivo desconocido, cambia la contraseña del WiFi y, si el router lo permite, bloquea el acceso de ese equipo.
- Desconecta o elimina del router los aparatos que ya no uses.
Este control es útil en hogares numerosos o cuando prestas la conexión a terceros.
Atentos a los mensajes: estafas que empiezan sin “piratas”
Phishing y falsas alertas de recuperación de cuentas siguen siendo habituales. Sigue estas reglas básicas:
- No abras archivos ni enlaces si no esperabas la comunicación.
- Verifica la dirección exacta del remitente antes de interactuar.
- Si un mensaje solicita urgencia, comprueba por un canal oficial antes de actuar.
La Guardia Civil y INCIBE recomiendan precaución ante comunicaciones no verificadas y el uso de contraseñas robustas.
Checklist rápida para aplicar en casa
- Cambiar contraseña del WiFi y activar cifrado seguro.
- Desactivar WPS si está activado.
- Actualizar router y dispositivos.
- Activar dos factores en cuentas clave.
- Revisar dispositivos conectados y eliminar accesos no reconocidos.
- Desconfiar de enlaces y mensajes inesperados.
Estas medidas contribuyen a la seguridad de hogares ceutíes y a reducir el riesgo de fraudes y accesos no autorizados.
Si sufres un incidente de seguridad, INCIBE ofrece asistencia en el teléfono 017; en España puede denunciarse ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, que atienden estos delitos.