El WiFi doméstico suele ser la principal vía de acceso para intrusiones; reforzarlo protege el teletrabajo, la educación y la comunicación en los hogares de Ceuta.

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No hace falta convertir la casa en un laboratorio: aplicar medidas básicas reduce el riesgo de accesos no autorizados, estafas y también suele mejorar la estabilidad de la red.

Empieza por el WiFi: la puerta principal

Según INCIBE y la Guardia Civil, la mayoría de accesos indeseados aprovechan debilidades en la red doméstica. Prioriza estas acciones:

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Cambia la contraseña del router si no lo has hecho. Usa una clave larga y única.

del router si no lo has hecho. Usa una clave larga y única. Evita la contraseña “de fábrica” y no reutilices claves de otras cuentas.

y no reutilices claves de otras cuentas. Activa el cifrado moderno (WPA2 o WPA3, si tu router lo permite).

(WPA2 o WPA3, si tu router lo permite). Desactiva WPS si está habilitado; facilita la conexión, pero puede introducir riesgos.

Si recibes visitas frecuentes o tienes aparatos antiguos, configura una red WiFi para invitados para aislar esos dispositivos de la red principal.

Actualizaciones: el hábito que más protege

Incumplir actualizaciones deja puertas abiertas a vulnerabilidades conocidas. Revisa estos puntos con regularidad.

En el router : accede al panel de administración y busca la opción de actualización de firmware.

: accede al panel de administración y busca la opción de actualización de firmware. En el móvil y el PC : activa actualizaciones automáticas siempre que sea posible.

: activa actualizaciones automáticas siempre que sea posible. En apps: prioriza banca, correo, mensajería y navegadores.

En entornos con conexiones compartidas o equipos de teletrabajo en Ceuta, mantener el software al día reduce la exposición a ataques dirigidos.

Contraseñas y cuentas: menos repetición, más control

Una red segura no sirve si las cuentas usan credenciales débiles o repetidas. Adopta estas prácticas:

Contraseñas únicas para cada servicio importante (correo, banca, compras online).

para cada servicio importante (correo, banca, compras online). Autenticación de dos factores cuando el servicio la ofrezca.

cuando el servicio la ofrezca. Un gestor de contraseñas si te cuesta manejar claves largas y diferentes.

Proteger la cuenta de correo resulta especialmente relevante, porque muchos servicios usan el email para recuperar el acceso a otras cuentas.

Revisa lo conectado: “quién está en tu red”

Los routers suelen listar los dispositivos conectados; conviene comprobarlo con cierta regularidad.

Si ves un dispositivo desconocido, cambia la contraseña del WiFi y, si el router lo permite, bloquea el acceso de ese equipo.

Desconecta o elimina del router los aparatos que ya no uses.

Este control es útil en hogares numerosos o cuando prestas la conexión a terceros.

Atentos a los mensajes: estafas que empiezan sin “piratas”

Phishing y falsas alertas de recuperación de cuentas siguen siendo habituales. Sigue estas reglas básicas:

No abras archivos ni enlaces si no esperabas la comunicación.

Verifica la dirección exacta del remitente antes de interactuar.

Si un mensaje solicita urgencia, comprueba por un canal oficial antes de actuar.

La Guardia Civil y INCIBE recomiendan precaución ante comunicaciones no verificadas y el uso de contraseñas robustas.

Checklist rápida para aplicar en casa

Cambiar contraseña del WiFi y activar cifrado seguro.

Desactivar WPS si está activado.

Actualizar router y dispositivos.

Activar dos factores en cuentas clave.

Revisar dispositivos conectados y eliminar accesos no reconocidos.

Desconfiar de enlaces y mensajes inesperados.

Estas medidas contribuyen a la seguridad de hogares ceutíes y a reducir el riesgo de fraudes y accesos no autorizados.

Si sufres un incidente de seguridad, INCIBE ofrece asistencia en el teléfono 017; en España puede denunciarse ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, que atienden estos delitos.

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