En Ceuta, las noches de septiembre suelen ser más frescas y las rachas de viento del Estrecho aumentan la pérdida de calor en las viviendas; preparar la calefacción a tiempo reduce consumo y riesgos domésticos.

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Detecta por dónde se escapa el calor

Revisa puertas, ventanas y cierres: corrientes por juntas y cristales fríos obligan al sistema a trabajar más. La cercanía al mar y la humedad propia de la ciudad incrementan la sensación térmica y la condensación en cierres.

Mantén persianas y cortinas bajadas cuando no entre luz y ventila de forma controlada para renovar el aire sin enfriar en exceso.

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Ajustes sencillos que reducen consumo

Programar la temperatura por franjas evita picos de demanda. Haz que la calefacción se active antes de los horarios habituales de presencia en casa y se reduzca cuando la vivienda está vacía.

En pisos con varias estancias, prioriza las zonas de uso: cerrar puertas puede concentrar el calor; mantener puertas abiertas mejora la distribución si buscas climatizar espacios contiguos.

Ventilar con criterio

La ventilación es necesaria para la calidad del aire, pero alargarla provoca pérdidas de calor. Ventila el tiempo justo para renovar el aire y cierra inmediatamente después.

Si aparece condensación en ventanas o paredes, combina ventilación y calefacción para bajar la humedad; ante moho persistente, consulte a un profesional.

Mantenimiento básico antes de encender

Purga radiadores y siga las instrucciones del fabricante o del instalador para las revisiones periódicas. Un mantenimiento preventivo reduce averías y mejora la eficiencia.

Atención a ruidos anómalos, funcionamiento irregular o caídas de presión: son señales de que conviene una comprobación técnica.

Seguridad en el hogar

En casas con niños o personas mayores extremar precauciones: no obstruya rejillas ni salidas de aire y evite colocar objetos cerca de emisores de calor.

No obstruir rejillas o salidas de calefacción.

No apoyar objetos sobre equipos calefactores.

Comprobar el estado de cables y conexiones en equipos eléctricos.

Seguir el manual para los modos de funcionamiento.

Si su sistema utiliza combustión, encargar la revisión a personal cualificado y cortar el suministro ante olores extraños o comportamientos anómalos.

Pequeños hábitos para mejorar el confort

Suba la temperatura de forma gradual y complemente con alfombras y textiles para reducir la sensación de frío en suelos y zonas más frías.

Controlar la humedad mediante ventilación adecuada ayuda tanto al confort como a la conservación del inmueble, especialmente en viviendas cercanas a la costa.

Qué puede hacer ya

Sin obras, priorice tres acciones: programar por franjas, ventilar con control y revisar el estado básico del sistema según el manual. Estos ajustes suelen mejorar el confort y hacen el consumo más predecible.

Si los problemas persisten tras aplicar estas medidas, contacte con un servicio técnico o instalador para evitar averías mayores.

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