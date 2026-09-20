Domingo 20 de septiembre de 2026. Ceuta registra 26°C de máxima, 22°C de mínima, lluvia escasa y viento del E a 20 km/h; la probabilidad de precipitación alcanza el 95%, según AEMET.

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Resumen por zonas: temperaturas máximas y mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

Bilbao: 27°C / 11°C, poco nuboso; viento del NE a 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

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Coruña, A: 26°C / 14°C, cielo despejado; viento NO a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Centro peninsular

Madrid: 30°C de máxima y 18°C de mínima, cielo despejado; viento del E a 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Zaragoza: 32°C / 16°C, despejado; viento SO a 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

Ceuta: 26°C / 22°C, nuboso con lluvia escasa; viento del E a 20 km/h; probabilidad de precipitación 95%.

Sevilla: 35°C / 21°C, despejado; viento del E a 20 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Mediterráneo

Barcelona: 28°C / 18°C, despejado; viento del SE a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

València: 28°C / 17°C, cielo despejado; viento SE a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Islas Baleares

Palma: poco nuboso; 30°C máxima y 18°C mínima; viento NE a 10 km/h; probabilidad de lluvia 5%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 27°C / 23°C, poco nuboso; viento del E a 15 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Recomendaciones

En Ceuta , dada la probabilidad del 95% de precipitación y la presencia de lluvia escasa, lleve paraguas y extreme la precaución en superficies húmedas al desplazarse.

, dada la probabilidad del de precipitación y la presencia de lluvia escasa, lleve paraguas y extreme la precaución en superficies húmedas al desplazarse. En el resto de las capitales analizadas, con probabilidad de lluvia muy baja o nula, las actividades al aire libre son previsibles, pero adapte la vestimenta al viento en las zonas con rachas.

Todas las previsiones proceden de AEMET. Para seguir la evolución durante el día consulte las actualizaciones de la agencia y el parte municipal del Ayuntamiento de Ceuta, especialmente si tiene desplazamientos o conexiones marítimas.

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