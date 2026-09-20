AEMET prevé para domingo, 20 de septiembre de 2026 en Ceuta cielos nubosos con lluvia escasa; temperaturas entre 22°C y 26°C y viento del este (E) a 20 km/h.
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La probabilidad de precipitación es del 95%, por lo que pueden producirse lluvias puntuales a lo largo de la jornada. La humedad oscilará entre una mínima del 80% y una máxima del 95%, y el índice UV alcanzará un máximo de 6, por lo que se recomienda protección solar en las horas de mayor radiación. El viento del este puede mantener la sensación térmica cercana a las temperaturas registradas, según los datos de la AEMET.
Previsión para los próximos días
El lunes, 21 de septiembre de 2026, la AEMET anuncia cielo muy nuboso, máxima de 25°C y mínima de 21°C, con viento del este (E) a 20 km/h.
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El martes, 22 de septiembre de 2026 se esperan 24°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos en Ceuta. Para el miércoles, 23 de septiembre de 2026 se pronostican 24°C y 19°C; en la ficha facilitada figura viento, pero sin valor de velocidad, de modo que la intensidad no aparece en los datos proporcionados.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 26°C
- Temperatura mínima: 22°C
- Estado del cielo: Nuboso con lluvia escasa
- Viento: E, 20 km/h
- Probabilidad de precipitación: 95%
- Humedad relativa: máxima 95% y mínima 80%
- Índice UV máximo: 6
Recomendaciones
Para los ceutíes: lleve paraguas o prenda impermeable por la alta probabilidad de lluvia. Proteja la piel con fotoprotector durante las horas de mayor radiación; el índice UV máximo es 6. Dado el viento del este, asegure objetos ligeros en balcones y terrazas y considere una chaqueta ligera si permanece al aire libre, según la AEMET.