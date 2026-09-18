CEUTA. — Un intento de entrada masiva hacia el asentamiento habilitado en el recinto portuario de Ceuta ha provocado graves momentos de tensión, caos y la intervención directa de la Policía Nacional. La Unidad de Intervención Policial (UIP) se ha visto obligada a realizar cargas con material antidisturbios para disuadir a cientos de migrantes —entre ellos jóvenes y menores— que avanzaban a la carrera para acceder a la zona.
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Durante los enfrentamientos se han registrado detonaciones y se ha atendido a varios heridos con contusiones, restos de sangre e irritaciones en los ojos causadas por los agentes químicos empleados. El suceso ha generado un colapso adicional en el tráfico y en la rutina matutina de la ciudad, al coincidir con el desplazamiento de los residentes hacia sus puestos de trabajo y centros escolares.
Despliegue de seguridad y contención
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La situación en las inmediaciones del puerto, donde permanecen concentradas cientos de personas a la espera de ser alojadas, continúa siendo delicada:
- Efectivos en la zona: Más de 150 agentes de la Policía Nacional (UIP), junto a la Guardia Civil (GRS) y efectivos del Ejército (Regulares), mantienen un cordón de seguridad para reconducir los flujos.
- Presión desde la periferia: La tensión aumenta ante la llegada de nuevos grupos procedentes de otros puntos, como el asentamiento del Trampolín, atraídos por un evidente efecto llamada.
- Control gradual: Tras los momentos más críticos, las fuerzas de seguridad han logrado organizar a los migrantes en hileras para regular de forma escalonada el acceso a la zona de acogida del puerto, concebida para alojar a más de 1.500 personas.