Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y El Trampolín al nuevo campamento del Puerto de Ceuta. El dispositivo se desarrolla con momentos de tensión al intentar los ocupantes asegurar plaza en las instalaciones.

Lee tambien: Menores migrantes en Ceuta reclaman su traslado a la península durante una concentración en la playa del Trampolín

El operativo policial ha arrancado sobre las 6:30 horas de la mañana en la playa de Benítez y continuará en la zona de El Trampolín con el objetivo de reubicar a las personas llegadas tras las entradas masivas registradas el pasado 31 de julio. Los agentes trabajan para mantener el orden en el recorrido de traslado hacia la zona portuaria, donde se han vivido situaciones de tensión debido a que algunos migrantes salían corriendo para evitar quedarse sin espacio dentro del nuevo recurso provisional habilitado por el Ejecutivo.

El dispositivo se ha puesto en marcha después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegara mediante un auto la paralización cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitaba frenar la apertura de este campamento temporal en la zona portuaria por motivos de seguridad.

Lee tambien: Detenida una pareja en Ceuta por ocultar a 25 inmigrantes en un piso por 300 euros al mes cada uno

Se estima que en las zonas costeras de Benítez y El Trampolín podrían permanecer asentadas más de 3.000 personas. El número exacto de ocupantes se irá precisando a medida que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad completen la filiación y el traslado de los migrantes al nuevo recinto del puerto ceutí.