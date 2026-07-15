El vicepresidente primero y ministro de Economía presenta en Kiev un plan de financiación y cobertura de riesgo diseñado especialmente para facilitar la entrada de pymes españolas, con un fuerte dinamismo en el sector de la defensa.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles durante un viaje institucional a Kiev una potente inyección de 570 millones de euros en herramientas financieras. Este paquete, compuesto por fondos reembolsables, no reembolsables y líneas de cobertura de riesgo, busca que el tejido empresarial español asuma un papel protagonista en la reconstrucción de Ucrania.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Economía ucraniano en funciones, Oleksí Sobolev, Cuerpo ha destacado que invertir en el país, a pesar del contexto de guerra, responde a una demanda real de las empresas españolas.

Distribución de los fondos de apoyo a la inversión

Para dotar de claridad a la procedencia de esta partida multimillonaria, el Ministerio de Economía ha estructurado los recursos a través de diversos mecanismos del Estado y alianzas financieras:

Instrumento / Entidad Cuantía Finalidad del fondo FIEM (Fondo para la Internacionalización) 200 M€ Financiación directa (50% reembolsable, 50% no reembolsable). COFIDES 100 M€ Gestión público-privada de fondos estatales para inversiones. CESCE (Línea de crédito) 250 M€ Cobertura de riesgo de firmas españolas en zona de guerra. ICO + Raiffeisen Ucrania 20 M€ Promoción y facilitación de la llegada de pymes españolas. TOTAL 570 M€ Plan de choque para la reconstrucción.

Un blindaje contra la incertidumbre de la guerra

El pilar más destacado del anuncio es el extraordinario incremento de la línea de cobertura de riesgo operada por la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce). Esta herramienta de garantía, creada originalmente en septiembre de 2023 con un límite de 30 millones de euros, se ha multiplicado por más de ocho hasta alcanzar los 250 millones de euros.

Cuerpo ha justificado este movimiento señalando que la protección financiera ante el riesgo bélico «es uno de los instrumentos más demandados por las empresas» que deciden apostar por el mercado ucraniano bajo las actuales y complejas circunstancias.

Las pymes y el pujante sector de la defensa como prioridades

La alianza de 20 millones de euros sellada entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la filial ucraniana del banco austríaco Raiffeisen está pensada específicamente para las pequeñas y medianas empresas. Según ha explicado el titular de Economía, las pymes sufren mayores barreras de entrada por contar con menos recursos para explorar mercados exteriores de alta volatilidad.

En este sentido, el ministro ha querido poner en valor el potencial tecnológico español, haciendo especial hincapié en el ámbito de la seguridad: