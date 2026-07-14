MADRID — La ministra portavoz, Elma Saiz, ha manifestado este martes el profundo extrañamiento del Ejecutivo ante el hecho de que, tras «el revuelo y la condena» generados tanto en España como en Francia, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy «todavía no haya pedido disculpas» por sus declaraciones de corte racista.

La controversia tiene su origen en un artículo de opinión escrito por Rajoy el pasado viernes en el diario digital El Debate. En el texto, al analizar el campeonato de fútbol, el exlíder del Partido Popular sostuvo que la selección nacional de Francia juega «sin franceses». Saiz ha tachado estas afirmaciones de «palabras racistas, irresponsables e impropias de un expresidente» del Gobierno español.

ECO EN LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas preguntaron a la portavoz si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería implícitamente a este artículo de Rajoy en los gestos captados durante el desfile militar de París. En las imágenes, grabadas a distancia, se aprecia lo que parece ser un saludo de disculpa de Sánchez al primer ministro francés, Sébastian Lecornu, al coincidir en el acto institucional.

A este respecto, Saiz aclaró no haber visto las imágenes de la retransmisión oficial del desfile. Sin embargo, recordó que el presidente del Gobierno ya ha fijado de manera transparente y pública su postura de condena a través de las redes sociales, destacando que los ciudadanos españoles en absoluto se sienten representados por las valoraciones de Rajoy.

EL DEPORTE COMO MOTOR DE INTEGRACIÓN Y COMUNIDAD

La ministra portavoz aprovechó el inicio de su comparecencia de prensa para lanzar un mensaje de ánimo y desear «toda la suerte del mundo» a los futbolistas de la selección española, que disputan este martes la semifinal del Mundial precisamente frente al combinado de Francia.

«Cuando un equipo representa tan bien a un país a través del talento, del compromiso y de la generosidad sobran los discursos que pretenden poner etiquetas a quienes lo hacen posible», defendió Saiz en una clara alusión inicial a las palabras de Rajoy.

Para el Ejecutivo, España se define como un país «abierto, diverso y solidario». En este sentido, Saiz ha querido contraponer los discursos excluyentes reivindicando la dimensión cívica del deporte de élite: