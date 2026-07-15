El líder del PP aprovecha un foro internacional de centro-derecha para dibujar el perfil de un mandatario autoritario, en una clara alusión indirecta a Pedro Sánchez.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una severa advertencia sobre la deriva institucional en España durante su intervención de este miércoles en el EPP Libertas Forum, un encuentro internacional que reúne en Madrid a las principales fuerzas de centro-derecha de Europa y América Latina. Feijóo ha asegurado que el país «sufre la amenaza de una democracia debilitada», agredida directamente desde «las más altas instancias» del poder estatal.

«No les hablo desde la tranquilidad de quien ya no sufre estos males», ha confesado el líder de la oposición frente a una audiencia de líderes internacionales, desmarcándose de la complacencia y alertando del deterioro democrático que, a su juicio, padece el panorama político español.

La radiografía de un «presidente autoritario»

Aunque en ningún momento de su discurso ha mencionado explícitamente al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mensaje de Feijóo ha resultado inequívoco. El líder popular ha definido con precisión milimétrica los rasgos que, bajo su criterio, caracterizan a un presidente autoritario:

Hostilidad hacia la justicia: Recelar sistemáticamente de los jueces y de su independencia.

Recelar sistemáticamente de los jueces y de su independencia. Desprecio parlamentario: Ignorar o despreciar las mayorías parlamentarias en el momento en que no le resultan favorables.

Ignorar o despreciar las mayorías parlamentarias en el momento en que no le resultan favorables. Clientelismo estatal: Sustituir la cultura del mérito y el esfuerzo por una red de dependencia directa del aparato del Estado.

Sustituir la cultura del mérito y el esfuerzo por una red de dependencia directa del aparato del Estado. Control institucional: Cuestionar y socavar la neutralidad de las instituciones públicas.

Cuestionar y socavar la neutralidad de las instituciones públicas. Temor a las urnas: Demostrar miedo al veredicto de los ciudadanos en los procesos electorales cuando el poder no está garantizado de antemano.

Para Feijóo, la acumulación de estas conductas no deja lugar a dudas: «Eso es un presidente autoritario».

Un foro europeo para la defensa del Estado de Derecho

El marco de estas declaraciones ha sido el EPP Libertas Forum, unas jornadas internacionales organizadas por el Partido Popular Europeo (PPE) que se celebran hoy y mañana en la capital española.

Este foro, impulsado activamente por el presidente del PPE, Manfred Weber, y la secretaria general de la formación, Dolors Montserrat, nace con la vocación de construir un puente de diálogo transatlántico. El encuentro busca dar respuesta a los desafíos globales que amenazan a los sistemas democráticos, poniendo el foco en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la protección de las libertades fundamentales frente a las derivas populistas.