MADRID (EFE) — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe clave al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que confirma que el PSOE transfirió un total de 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez recurriendo a dos vías intermedias de intermediación mercantil.

La documentación aportada por la Benemérita se enmarca en la instrucción judicial dirigida por el magistrado Pedraz, la cual investiga el funcionamiento de una supuesta trama organizada cuyo objetivo primordial radicaba en desestabilizar procedimientos judiciales abiertos que afectaran directamente al Partido Socialista o al propio Gobierno de la nación.

La triangulación de fondos a través de sociedades

De acuerdo con el informe policial al que ha tenido acceso EFE, el flujo financiero se dividió en dos operativas diferenciadas:

El circuito de Zaño Sociedad Consultora: Los agentes de la UCO constatan cuatro transferencias de 4.000 euros cada una realizadas por esta mercantil, gestionada por Gaspar Zarrías, a nombre de Leire Díez. Tras el registro llevado a cabo en la sede central de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil deduce que la consultora funcionaba como un mero «método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE». El informe subraya la estricta «proximidad temporal existente» entre las facturas que Zaño emitía al PSOE y las nóminas paralelas que percibía Díez: cuatro nóminas cobradas que se corresponden con cuatro facturas giradas al partido.

Los agentes de la UCO constatan cuatro transferencias de 4.000 euros cada una realizadas por esta mercantil, gestionada por Gaspar Zarrías, a nombre de Leire Díez. Tras el registro llevado a cabo en la sede central de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil deduce que la consultora funcionaba como un mero «método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE». El informe subraya la estricta «proximidad temporal existente» entre las facturas que Zaño emitía al PSOE y las nóminas paralelas que percibía Díez: cuatro nóminas cobradas que se corresponden con cuatro facturas giradas al partido. La vía Oliver Gruppe y abono de honorarios: Paralelamente, la exmilitante percibió un montante global de 27.225 euros por parte de la empresa Oliver Gruppe S.L.. Los analistas de la UCO sostienen que estos fondos tenían idéntico origen en las arcas de la formación política y que se habrían canalizado usando una segunda firma instrumental, I.Oliver & Partners, ambas vinculadas a Ismael Oliver.

Según concluye indiciariamente la UCO, Leire Díez habría aprovechado su posición para «promover, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes» a los letrados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Dicho desembolso por servicios jurídicos habría sido utilizado supuestamente como la vía instrumental idónea para desviar y hacer llegar las cuantías de dinero a la cuenta de la propia investigada.

Ramificaciones financieras: pagos a medios de comunicación

Más allá del flujo económico directo hacia Díez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha incorporado en el mismo dossier judicial detalles acerca de diversas transacciones económicas acometidas por el PSOE hacia el medio de comunicación Crónica Libre. Según especifica el informe, estos pagos se efectuaron bajo el marco y la justificación técnica del desarrollo de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en el año 2024.