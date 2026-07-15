El presidente del Gobierno celebra la caída del «último muro de la Europa continental» y garantiza que el acuerdo post-Brexit protege el interés nacional y los derechos de los trabajadores.

En un acto de enorme carga simbólica e histórica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este miércoles la demolición de la Verja que separaba España de Gibraltar. La caída de esta histórica barrera física, motivada por la entrada en vigor del acuerdo definitivo entre la Unión Europea y el Reino Unido, pone fin a lo que el jefe del Ejecutivo ha definido como «una herida abierta» durante tres siglos, abriendo paso a un tiempo inédito de «prosperidad compartida».

Sánchez ha estado acompañado en La Línea de la Concepción por una delegación de alto nivel, entre la que destacaban el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo; el embajador británico en España, Alex Ellis; y el alcalde anfitrión, Juan Franco.

El fin del «último muro» de la Europa continental

Durante su declaración institucional, el presidente ha enfatizado el calado histórico de la jornada, asegurando que la Verja ha dejado de dividir a unas poblaciones que, pese a las trabas físicas, «jamás vivieron de espaldas».

Sánchez ha atribuido el éxito a la existencia de una «voluntad política» que en épocas anteriores brilló por su ausencia:

«Hemos superado una forma de entender la política que confunde la prudencia con la inacción, que hipoteca el futuro mirando al pasado y que piensa que los conflictos enquistados no se resuelven.»

El líder del Ejecutivo ha reconocido la extrema complejidad de unas negociaciones que se han dilatado durante años tras el Brexit, pero se ha mostrado plenamente satisfecho con el resultado. Ha recalcado, además, que España no renuncia a su posición histórica sobre la soberanía de Gibraltar, la cual sigue firmemente alineada con el derecho internacional y el interés nacional.

Las claves del acuerdo: blindaje social y comercial

Sánchez ha insistido en que la máxima prioridad de todo el proceso negociador han sido las personas, especialmente los miles de trabajadores transfronterizos que cruzaban la Verja diariamente.

El nuevo marco regulatorio garantiza:

Protección laboral: Las prestaciones por desempleo de los trabajadores españoles en el Peñón quedan plenamente garantizadas y sus futuras pensiones blindadas.

Las prestaciones por desempleo de los trabajadores españoles en el Peñón quedan plenamente garantizadas y sus futuras pensiones blindadas. Igualdad de condiciones: Cualquier ciudadano de la Unión Europea con residencia legal en España podrá trabajar por cuenta ajena en Gibraltar bajo las mismas condiciones que los locales.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea con residencia legal en España podrá trabajar por cuenta ajena en Gibraltar bajo las mismas condiciones que los locales. Fluidez absoluta: El acuerdo cumple con creces los objetivos de libre circulación tanto para el tránsito de personas como de mercancías.

Agradecimientos y un guiño a la emergencia climática

El presidente ha querido personalizar el éxito del acuerdo agradeciendo la implicación del primer ministro británico, Keir Starmer, cuyo «liderazgo» considera clave para desatascar las conversaciones, así como al comisario europeo de Comercio y Seguridad, Maros Sefcovic, y a los cuerpos de seguridad, alcaldes y agentes sociales de la comarca del Campo de Gibraltar.

Para concluir su intervención, Sánchez ha tenido un recuerdo para las víctimas del reciente incendio forestal de Los Gallardos (Almería). Tras elogiar la labor de los servicios de extinción, ha aprovechado para reivindicar la urgencia de alcanzar grandes consensos globales para hacer frente a la emergencia climática.