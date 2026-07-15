MADRID — La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y dos destacados fiscales comparecen este miércoles como testigos ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco del denominado ‘caso Leire’. Las declaraciones se encuadran en la investigación de una presunta trama diseñada para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que pudiesen afectar de forma directa al PSOE o al Gobierno de España.

La comparecencia de Narbona fue solicitada formalmente por la Fiscalía, mientras que las acusaciones populares fueron las encargadas de requerir los testimonios de los miembros del ministerio público.

Conversaciones clave el día de la «Carta a la Ciudadanía»

El interés del juez y de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra, en parte, en las comunicaciones mantenidas entre la presidenta del partido y la exmilitante socialista Leire Díez. Según las pesquisas, ambas sostuvieron conversaciones que la UCO considera «reveladoras» el 24 de abril de 2024.

Esta fecha coincide exactamente con el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su primera ‘Carta a la Ciudadanía’ tras conocerse la apertura de una causa judicial por presunto tráfico de influencias contra su esposa, Begoña Gómez.

Reuniones bajo sospecha en la Fiscalía General

Junto a la presidenta del PSOE, el juez Pedraz interroga a dos perfiles de alto nivel dentro de la carrera fiscal:

Diego Villafañe: Quien fuera el número dos del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que recientemente ha sido promocionado a fiscal del Tribunal Supremo.

Quien fuera el número dos del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que recientemente ha sido promocionado a fiscal del Tribunal Supremo. Beatriz López: Fiscal adscrita a la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

Las acusaciones populares pusieron el foco sobre ellos debido a una serie de encuentros celebrados en la propia sede de la Fiscalía General del Estado entre los meses de marzo y abril de 2025. En dichas reuniones participaron tanto Leire Díez como el abogado Jacobo Teijelo (representante legal del exdirigente socialista Santos Cerdán), citas en las que, a juicio de las acusaciones, «se expusieron hechos con eventual relevancia penal».

La cúpula de la Guardia Civil, citada como imputada

La actividad judicial en la Audiencia Nacional no se detendrá con estas testificales. Esta intensa ronda de interrogatorios del ‘caso Leire’ concluirá este jueves con un plato fuerte: las declaraciones en calidad de imputados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas.