El arrestado, que ya ha ingresado en prisión provisional, presuntamente prendió fuego a un inmueble okupado tras proferir graves amenazas contra la víctima.

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre como presunto autor de un delito de incendio provocado con fines de homicidio. Según la principal hipótesis de la investigación, el sospechoso prendió fuego de manera intencionada a un edificio okupado con el objetivo de acabar con la vida de una de las residentes, que resultó ser su expareja. La autoridad judicial ya ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza debido a la extrema gravedad de los hechos.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes en un inmueble situado en la avenida Gesto por la Paz. Desde el inicio, la inspección técnico-ocular del lugar y las primeras pesquisas de los agentes determinaron que el origen del fuego no había sido accidental, sino provocado.

Amenazas previas y testimonios clave

La identificación y posterior detención del sospechoso se aceleró gracias a la colaboración ciudadana. Durante las actuaciones en la zona, los agentes de la Policía Nacional lograron recabar el testimonio de varios testigos presenciales que resultaron determinantes para el caso.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos:

El investigado fue visto en las inmediaciones del edificio antes de que se originaran las llamas.

Varios testigos aseguraron haberle escuchado proferir amenazas graves de muerte dirigidas directamente contra su expareja sentimental.

Estas declaraciones, sumadas a los indicios físicos hallados por los investigadores en el foco del incendio, permitieron estrechar el cerco sobre el presunto autor y proceder a su localización y arresto.

Prisión provisional mientras continúa la investigación

Tras ser puesto a disposición judicial, el magistrado de guardia decretó el inmediato ingreso en prisión provisional del detenido, valorando el riesgo de fuga, la gravedad del delito de incendio y el presunto intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para terminar de esclarecer todos los pormenores del suceso y delimitar las responsabilidades penales definitivas que se deriven de este ataque.