La socialité regresa a la pasarela catalana un año después de su comentado desfile descalza, reafirmando su estatus de icono junto a la artista Metrika en una propuesta que une sofisticación y vanguardia generacional.

La pasarela 080 Barcelona Fashion ha vuelto a ser el escenario de uno de los encuentros más potentes y comentados de la moda española contemporánea. Carmen Lomana, cuya imagen retirándose los tacones en plena marcha dio la vuelta al mundo digital en 2023, ha regresado al desfile de Dominnico. En esta ocasión, la socialité no solo ha superado la narrativa del imprevisto, sino que ha consolidado su posición como referente de estilo con una imagen renovada, compartiendo protagonismo con Metrika, figura clave de la nueva generación.

Un regreso medido: de la naturalidad a la sofisticación

El retorno de Lomana a la firma Dominnico trasciende lo meramente estético para convertirse en una declaración de intenciones. Si hace un año la naturalidad ante un percance con su calzado la hizo viral, este 2026 su caminar ha sido firme, elegante y consciente del impacto visual. En esta edición, la improvisación ha dado paso a una sofisticación absoluta, demostrando una seguridad que define su madurez como icono de las pasarelas.

El análisis del estilo: el triunfo del blanco y el cuero

El estilismo elegido para esta reaparición ha sido un «total white» de efecto cuero que ha redefinido la silueta de la socialité. El diseño, marcado por una estructura contundente, ha presentado las siguientes características técnicas:

Abrigo estructurado: Con un cinturón que define la figura y detalles metálicos que aportan un carácter arquitectónico.

Con un cinturón que define la figura y detalles metálicos que aportan un carácter arquitectónico. Cuello elevado: Un recurso que añade dramatismo y una estética casi futurista al conjunto.

Un recurso que añade dramatismo y una estética casi futurista al conjunto. Acabado brillante: El material aporta una modernidad que rompe con el clasicismo tradicional, manteniendo la elegancia contemporánea.

El look se ha completado con medias y botines en la misma gama cromática, logrando un efecto visual que estiliza la figura, rematado por un bolso coordinado que cerraba una propuesta pensada al detalle.

Metrika y el diálogo generacional de Dominnico

Frente a la depuración estética de Lomana, la presencia de Metrika ha introducido la ruptura necesaria en el desfile. Con un estilismo también basado en el blanco, pero con códigos mucho más atrevidos —cortes estratégicos y prendas que dejaban la piel a la vista—, la artista ha conectado directamente con el público más joven.

Este contraste entre ambas figuras subraya el mensaje creativo de Dominnico. La firma barcelonesa demuestra que su universo no entiende de límites de edad, convirtiendo la pasarela en un punto de encuentro entre estilos aparentemente opuestos que, bajo su dirección, encuentran una narrativa común.

De lo viral a lo icónico

Aunque el recuerdo de 2023 y el gesto de Carmen Lomana con los tacones en la mano sigue presente en la memoria colectiva de la 080 Barcelona, esta nueva comparecencia demuestra que la socialité ha sabido transformar aquel momento en una trayectoria más sólida. Sin necesidad de recurrir a la anécdota, Lomana ha vuelto a marcar el paso de la moda nacional con actitud firme y un look impecable, demostrando que su influencia sigue intacta.