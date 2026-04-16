Morante de la Puebla regresa al coso sevillano junto a Juan Ortega y el joven Víctor Hernández para lidiar una corrida con hierro de Álvaro Núñez.

La plaza de toros de la Maestranza se viste de gala este jueves, 16 de abril, para acoger una de las citas más estimulantes del abono sevillano. En un cartel que conjuga la veteranía artística, la pureza del concepto y la pujanza de la juventud, harán el paseíllo Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández. El festejo, que ha despertado una enorme expectación entre la afición, contará con reses de la ganadería de Álvaro Núñez.

Un cartel de figuras y renovación

La sexta corrida de abono sitúa en el epicentro a Morante de la Puebla. El diestro cigarrero vuelve al albero hispalense tras su triunfal comparecencia del Domingo de Resurrección, tarde que contó con la presencia del Rey Emérito. Morante se consolida como el gran eje de la temporada en Sevilla con sus cuatro tardes programadas, para las cuales se agotaron las localidades en apenas unas horas.

Junto a él actuará Juan Ortega, torero que goza de una especial predilección por parte del público maestrante. Su concepto puro y clásico le convierte en uno de los nombres más esperados de este ciclo previo a la Feria de Abril.

Completa la terna Víctor Hernández, señalado como el torero revelación de la pasada temporada en Las Ventas. El joven madrileño, bajo la tutela de Miguel Abellán, afronta en esta tarde una oportunidad de oro para reivindicar su sitio en las ferias de mayor fuste del calendario taurino.

Horario de la corrida en Sevilla

El inicio del festejo está fijado para las 18:30 horas. Los tres espadas iniciarán el paseíllo en el marco del ciclo continuado de festejos que sirven de antesala a los días grandes de la capital andaluza.

Cómo ver la corrida de la Maestranza por televisión

Para aquellos aficionados que no se desplacen a la plaza, la corrida podrá seguirse en directo a través de la plataforma OneToro TV. La cobertura comenzará media hora antes del inicio, a las 18:00 horas, con un programa previo.

La narración del festejo contará con las voces de David Casas y Domingo Delgado de la Cámara, acompañados por los comentarios técnicos del maestro Eduardo Dávila Miura. A pie de campo, en el callejón, el reportero David Soria trasladará las impresiones de los protagonistas. Asimismo, la retransmisión estará accesible para los abonados de Vodafone que tengan integrado el canal OneToro TV en su oferta de contenidos.