El equipo de Álvaro Arbeloa cae eliminado de la Champions League ante el Bayern (4-3) tras jugar los últimos minutos en inferioridad por la roja a Camavinga.

El Real Madrid se despidió este miércoles, 15 de abril, de su competición fetiche en una noche de máxima crueldad en el Allianz Arena. Los blancos, que rozaron una gesta histórica tras remontar un marcador adverso y mantener la eliminatoria igualada durante gran parte del encuentro, sucumbieron finalmente ante el empuje del Bayern de Múnich. La expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 85 dejó al conjunto madrileño a merced de un gigante bávaro que no perdonó en el tramo final, cerrando así una temporada en la que el Madrid queda fuera de la pelea por todos los títulos.

Un inicio frenético y el intercambio de golpes

El encuentro no pudo comenzar de forma más propicia para los intereses merengues. Antes de cumplirse el primer minuto de juego, un error grosero de Manuel Neuer permitió a Arda Güler inaugurar el marcador. Sin embargo, la alegría fue efímera; en el minuto 6, Pavlovic aprovechó un saque de esquina mal defendido por Lunin para restablecer las tablas.

El Madrid, lejos de amilanarse, volvió a golpear mediante el talento de Güler, quien firmó un doblete con un potente disparo de falta directa. El Bayern reaccionó antes del descanso gracias a Harry Kane, que definió con maestría un pase de Upamecano. Antes del intermedio, la conexión entre Bellingham y Vinícius culminó en un servicio para Kylian Mbappé, quien batió a Neuer en el mano a mano para poner el 2-3 en el electrónico.

Camavinga y el punto de inflexión

En la segunda mitad, el dominio pasó a ser íntegramente de los hombres de Vincent Kompany. El Real Madrid resistió las embestidas alemanas, lideradas por un estelar Michael Olise, mientras desperdiciaba ocasiones claras en las botas de Vinícius y Mbappé para sentenciar el choque.

El escenario cambió definitivamente con la entrada de Camavinga. El francés vio una primera amarilla por una falta sobre Musiala y, apenas 25 minutos después de ingresar al campo, fue expulsado por una polémica doble amonestación tras ser acusado de perder tiempo. Con un jugador menos, el muro blanco se resquebrajó. Luis Díaz empató el partido con un disparo que rebotó en la defensa y, ya en el descuento, Olise sentenció la eliminatoria con un disparo a la escuadra que dejó al Madrid sin opciones de prórroga.

La indignación de Arbeloa y el vestuario

Tras el pitido final, la expedición blanca no ocultó su malestar con la actuación arbitral. Jude Bellingham calificó de «broma» la expulsión en zona mixta, mientras que Álvaro Arbeloa se mostró visiblemente dolido en rueda de prensa.

«Es una acción que nadie entiende. El árbitro se ha cargado una eliminatoria que estaba siendo muy bonita», afirmó el técnico madrileño, quien también dejó en el aire su continuidad: «Soy un hombre de la casa y entenderé todas las decisiones que tome el club. Me duele porque este año no vamos a ganar la Decimosexta». Con este resultado, el Bayern de Múnich avanza a semifinales, donde se medirá al PSG de Luis Enrique.