Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste.

Avatar. Fuego y ceniza

Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles icónicos, interpretando a Jake Sully y Neytiri, que se han convertido en unos maravillosos padres que hacen todo lo posible por mantener unida a su familia. Cuando acontecimientos imprevistos los alejan de su hogar, los Sully viajan a través de los inmensos confines de la luna Pandora y huyen al territorio que está en poder del clan Metkayina, un pueblo que vive en armonía con los océanos que le rodean. Allí, los Sully deberán aprender a navegar por el peligroso mundo del agua y también a ganarse la aceptación de su nueva comunidad. Director: James Cameronrd Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang Estreno: 19 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 7 enero: 17:00h, 19:30h, 21:00h.

Jueves 8 enero: 17:00h, 18:00h, 19:30h, 21:00h.

Abuela tremenda

Toñi, una abuela poco común, aparece por sorpresa en el retiro de trabajo de su hija Daniela, poniendo el retiro patas arriba. Así, genera situaciones incómodas para su hija pero también ayuda a descubrir verdades. Director: Ana Vázquez

Reparto: Elena Irureta, Toni Acosta, Carla Pastor

Estreno: 1 enero 2026 Horarios: Miércoles 7 enero: 17:00h, 18:40h, 20:20h.

Jueves 8 enero: 17:00h, 18:40h, 20:20h

ZOOTROPOLIS 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes. Director: Jared Bush, Byron Howard Reparto: Animación Estreno: 28 noviembre 2025 Horarios: Miércoles 7 enero: 17:00h, 19:15h.

Jueves 8 enero: 17:00h, 19:15h.

La asistenta

Millie, una joven con problemas, comienza a trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada, Nina y Andrew. Pronto descubre que los oscuros secretos de sus jefes son más peligrosos que los suyos, poniendo en riesgo su seguridad y cordura. Director: Paul Feig Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar Estreno: 1 enero 2026 Horarios: Miércoles 7 enero: 17:00h, 18:00h, 19:30h, 20:30h, 21:30h, 22:00h.

Jueves 8 enero: 17:00h, 19:30h, 21:30h, 22:00h.

Rondallas

Dos años después de un naufragio, los integrantes de la rondalla local optan por recuperar la esperanza. Para ello, participan en un concurso con pueblos cercanos. Director: Daniel Sánchez Arévalo Reparto: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández Estreno: 1 enero 2026 Horarios: Miércoles 7 enero: 19:45h, 22:00h.

Jueves 8 enero: 19:45h, 22:00h.

Bob Esponja: Una aventura pirata

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcan en «Bob Esponja: Una aventura pirata». Desesperado por demostrar que es un tío grande, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. Así comienza una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja ha llegado jamás. Reparto: Animación Director: Derek Drymon Estreno: 25 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 7 enero: 17:45h.

jueves 8 enero: 17:45h.

El rey de reyes

La historia de Jesucristo contada por Charles Dickens y vista a través de los inocentes ojos de un niño. Al famoso narrador Charles Dickens le resulta difícil establecer un vínculo con su imaginativo hijo, Walter, debido a su ajetreada carrera. Después de que Walter interrumpa una de las lecturas de Dickens, éste decide compartir con él la historia de Jesucristo, con la esperanza de salvar la distancia que los separa. A medida que Dickens narra la historia, Walter queda cautivado y experimenta vívidamente los acontecimientos de la vida de Jesús. A través del viaje de Jesús, la relación entre Walter y Dickens se profundiza, culminando en un vínculo de amor forjado a través de la narración. Reparto: Animación Director: Seong-Ho Jang Estreno: 12 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 7 enero: 17:30h.

Jueves 8 enero: 17:30h.

Anaconda

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate? Director: Tom Gormican Reparto: Paul Rudd, Jack Black, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Ione Skye, Selton Mello Estreno: 25 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 7 enero: 22:00h.

Jueves 8 enero: 22:00h.

Five Nights at Freddy’s 2

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Director: Emma Tammi Reparto: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard Estreno: 5 diciembre 2025 Horarios: Jueves 8 enero: 21:45h.

Información general / ubicación

Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)

Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta

Teléfono de contacto: 956 511 027

Número de salas: 7

Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €