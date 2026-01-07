A medida que nos adentramos en el año 2026, la comunidad musulmana de España, y muy especialmente la de Ceuta, comienza a mirar al calendario para fijar una de las citas más importantes de su fe. Según las previsiones astronómicas y las informaciones locales, el mes sagrado de Ramadán está previsto que comience el jueves 19 de febrero de 2026.

Este año, la fecha adquiere una relevancia especial en ciudades como Ceuta, donde la sintonía con el calendario de Marruecos suele marcar el inicio oficial para miles de ciudadanos.

La importancia de la «Noche de la Duda»

Aunque los cálculos científicos permiten predecir con exactitud el ciclo lunar, la tradición islámica exige la observación visual. Por ello, la tarde-noche del miércoles 18 de febrero de 2026 se celebrará la conocida como «Noche de la Duda».

El proceso: Autoridades religiosas y expertos observarán el firmamento en busca del creciente lunar (hilal).

Autoridades religiosas y expertos observarán el firmamento en busca del creciente lunar (hilal). La confirmación: Si la luna es visible esa noche, el primer día de ayuno será el 19 de febrero . De lo contrario, el mes de Shaabán se completará con 30 días y el Ramadán comenzaría el viernes 20.

Si la luna es visible esa noche, el primer día de ayuno será el . De lo contrario, el mes de Shaabán se completará con 30 días y el Ramadán comenzaría el viernes 20. Sintonía Ceuta-Marruecos: Históricamente, la comunidad musulmana de Ceuta sigue el avistamiento oficial de Marruecos, lo que a veces puede diferir en un día respecto al anuncio de la Comisión Islámica de España (CIE) para la península.

Calendario de hitos para 2026

Basándonos en las estimaciones actuales, estas son las fechas clave que marcarán el mes sagrado:

Inicio del Ayuno: Jueves, 19 de febrero (pendiente de confirmación). Noche del Destino (Laylat al-Qadr): Alrededor del 16 de marzo. Es el momento más espiritual, conmemorando la revelación del Corán al Profeta Muhammad (PB). Final del Ramadán y Eid al-Fitr: Se espera para el viernes 20 de marzo.

Dato festivo: En el calendario laboral de Ceuta para 2026, el 20 de marzo ha sido declarado oficialmente como día festivo por la Ciudad Autónoma, permitiendo que toda la ciudadanía celebre el fin del ayuno (Eid al-Fitr).

Claves del mes: Ayuno y Espiritualidad

Durante aproximadamente 29 o 30 días, los fieles se abstendrán de comer, beber y fumar desde el alba hasta la puesta del sol. Al ser febrero un mes de invierno, los días en España serán relativamente cortos, lo que facilitará ligeramente las horas de ayuno en comparación con los años en los que el Ramadán cae en pleno verano.