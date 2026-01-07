José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, se encuentra nuevamente en el centro del debate político. La oposición lo ha señalado por su implicación en una serie de contactos y gestiones que conectan España con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, así como por sus relaciones con figuras cercanas a supuestos casos de corrupción.

Según fuentes del PP, Zapatero habría mantenido vínculos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y con su amigo personal Jesús Martínez, directivo de Plus Ultra, recientemente detenido por presunto blanqueo de capitales. Estas relaciones, sumadas a sus viajes a Venezuela y su papel como mediador, han despertado suspicacias sobre su actuación en el rescate de la aerolínea y en gestiones diplomáticas para liberar presos políticos.

El ex mandatario ha negado cualquier implicación en irregularidades y asegura que responderá a todas las preguntas cuando sea citado por la comisión de investigación del Senado, aún sin fecha definida. La oposición mantiene que la investigación incluirá no solo sus contactos con el régimen venezolano, sino también posibles conexiones con negocios y operaciones financieras que podrían haber incrementado su patrimonio.

El caso se suma a un conjunto de investigaciones que involucran a ex ministros y empresarios, como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, y mantiene la atención sobre Zapatero mientras la política española y la situación en Venezuela siguen generando un clima de controversia y sospecha.